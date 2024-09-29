Губерниев отреагировал на гол Дзюбы

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о голе 36-летнего нападающего «Акрона» Артeма Дзюбы в гостевом матче 10-го тура чемпионата России против «Ростова» (2:0).

«Я очень рад за Дзюбу и его дебютный гол, но я также радовался за него, когда он раздавал голевые передачи. Жду, что он побьeт рекорд Кержакова. Артем показывает, зачем его взяли. Не люблю, когда его называют медлительным, но ему надо быть настолько идеальным, чтобы доказать всем злопыхателям, что он всe ещe может», – сказал Губерниев.