Смолов прокомментировал свой гол «Зениту»

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов дал комментарий после матча 10-го тура РПЛ против «Зенита» (2:0).

Федор вышел на замену и забил.

«Что мешало забить сегодня еще раньше? Мешали соперники, которые защищали свои ворота. Фактор домашнего поля нам сегодня помог, как мне кажется.

Что могу сказать про свой гол? Убежали в контратаку, спасибо Джону, что отдал мне пас», – сказал Смолов.