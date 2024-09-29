Смолов прокомментировал свой гол «Зениту»

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов дал комментарий после матча 10-го тура РПЛ против «Зенита» (2:0).
- Федор вышел на замену и забил.
«Что мешало забить сегодня еще раньше? Мешали соперники, которые защищали свои ворота. Фактор домашнего поля нам сегодня помог, как мне кажется.
Что могу сказать про свой гол? Убежали в контратаку, спасибо Джону, что отдал мне пас», – сказал Смолов.
- Нет команды, против которой Смолов провел бы больше матчей в карьере: 29 игр, 7 голов, 4 ассиста.
- «Краснодар» лидирует в РПЛ.
- 34-летний Смолов никогда не становился чемпионом.
Источник: «РБ Спорт»