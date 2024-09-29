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  • Раскрыта сумма премиальных игрокам «Локо» за победу над «Спартаком»

Раскрыта сумма премиальных игрокам «Локо» за победу над «Спартаком»

29 сентября 2024, 13:03
16

Игроки «Локомотива» получили увеличенные премиальные за победу над «Спартаком» (3:1) в 10-м туре РПЛ.

«Футболисты получили четверные премиальных за победу над «Спартаком»: стандартные премки – это 300 тысяч рублей, но за субботний выигрыш клуб наградил игроков четырехкратным бонусом по 1,2 миллиона рублей на лицо.

Напомню, что «Зенит» выдает своим футболистам по 5 миллионов за победу над «Спартаком», – написал инсайдер Иван Карпов.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив
Комментарии (16)
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aaaaahhhh
1727604795
как Спартак всем покоя не дает....
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sever0153
1727606535
Когда уже ошибок в тексте не будет. Такое впечатление, что кто пишет русского вообще не знает
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Паровозов
1727606601
Заслужили.
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anatolich72
1727606616
Это говорит о популярности, За зеньку быкам ничего-понятно обыграли позор России!
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...уефан
1727607180
...если б это не И.Карпов озвучил, то можно бы и поверить, а так делить эти цифры нужно, скорее всего...
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andr45
1727609568
Подобные премии якобы «нищего» клуба - яркое свидетельство с одной сторон, как безумие властей, а с другой - необычайной популярности «СПАРТАКА»)
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aldo conte
1727610949
Рядовым работникам РЖД следовало бы знать, каковы премиальные команды, которую спонсирует РЖД. Насчет "Зеньки" - тут удивляться нечему. У Газпрома денег, что у дурака махорки.
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Цугундeр
1727612770
Карп.)
Ответить
Spartak_forv@
1727621385
С 1 октября ожидается повышение цен на плацкарт
Ответить
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