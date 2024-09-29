Раскрыта сумма премиальных игрокам «Локо» за победу над «Спартаком»

Игроки «Локомотива» получили увеличенные премиальные за победу над «Спартаком» (3:1) в 10-м туре РПЛ.

Дубль оформил Илья Самошников.

«Футболисты получили четверные премиальных за победу над «Спартаком»: стандартные премки – это 300 тысяч рублей, но за субботний выигрыш клуб наградил игроков четырехкратным бонусом по 1,2 миллиона рублей на лицо.

Напомню, что «Зенит» выдает своим футболистам по 5 миллионов за победу над «Спартаком», – написал инсайдер Иван Карпов.