Корнеев ответил, вернет ли Карпин Дзюбу в сборную России

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев не верит в скорое возвращение в команду форварда «Акрона» Артема Дзюбы.
«Не будет Дзюбы в сборной, уже назван расширенный состав, в котором присутствуют определенные нападающие, они и будут играть.
Думаю, что Дзюба не будет вызываться в сборную России, пока в ней Карпин», – сказал Корнеев.
- У Дзюбы и Карпина конфликт со времен «Спартака».
- Накануне Артем забил «Ростову» Карпина в 10-м туре РПЛ (2:0).
- У Дзюбы 55 матчей за сборную, 30 голов.
Источник: «Матч ТВ»