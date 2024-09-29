Корнеев ответил, вернет ли Карпин Дзюбу в сборную России

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев не верит в скорое возвращение в команду форварда «Акрона» Артема Дзюбы.

«Не будет Дзюбы в сборной, уже назван расширенный состав, в котором присутствуют определенные нападающие, они и будут играть.

Думаю, что Дзюба не будет вызываться в сборную России, пока в ней Карпин», – сказал Корнеев.