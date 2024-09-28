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  • «Волгарь» – «Сибирь»: прогноз на матч Второй лиги А – 29 сентября 2024 года

«Волгарь» – «Сибирь»: прогноз на матч Второй лиги А – 29 сентября 2024 года

28 сентября 2024, 18:41

В рамках 11-го тура Второй Лиги А на стадионе «Центральный» встретятся «Волгарь» и «Сибирь». Оба клуба демонстрируют неоднозначные результаты на старте сезона и пытаются стабилизировать свою игру. «Волгарь» после 10 туров занимает 5-е место с 14 очками, в то время как «Сибирь» с 6 очками идет на 10-й позиции. Матч станет важным для обеих команд в борьбе за улучшение своих турнирных позиций.

Анализ команды «Волгарь»

«Волгарь» под руководством Дениса Клюева находится в верхней части турнирной таблицы, но в последних матчах команда слишком часто играет вничью. В прошлом туре «Волгарь» разделил очки с «Авангардом Курск» (2:2). Команда показывает уверенную игру в атаке, забивая практически в каждом матче, но в то же время испытывает проблемы в обороне. Ключевым игроком является Дмитрий Лесников, который забил 3 мяча в текущем сезоне. На домашнем стадионе «Волгарь» традиционно выступает успешно и будет стремиться прервать серию ничьих, чтобы вернуться в гонку за верхние позиции.

Последние 5 матчей:

  • Волгарь 1:1 Уфа (поражение по пенальти)

  • Авангард Курск 2:2 Волгарь

  • Волгарь 0:0 Спартак Кострома

  • Велес 1:1 Волгарь

  • Астрахань 1:2 Волгарь

Ключевые показатели:

  • Пропускает в среднем 1.00 гола за игру.

  • Забивает в среднем 1.20 гола за игру.

  • Забивает в 6 из 8 последних матчей.

  • Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей.

Анализ команды «Сибирь»

«Сибирь» под руководством Виктора Тренева показывает неуверенную игру и занимает 10-е место с 6 очками. Команда проигрывает в 4 последних матчах на выезде и испытывает значительные трудности в обороне, пропустив 9 голов за последние 5 игр. В прошлом туре «Сибирь» потерпела поражение от «Кубани» (1:2), и эта неудачная серия продолжается. Лучший бомбардир команды – Николай Рожков, забивший 3 мяча. Основной проблемой остается слабая защита, которая не справляется с высокими темпами соперников, особенно в гостевых матчах.

Последние 5 матчей:

  • Сибирь 1:2 Кубань

  • Текстильщик 3:0 Сибирь

  • Сибирь 2:2 Челябинск

  • Динамо Владивосток 2:0 Сибирь

  • Сибирь 1:0 Велес

Ключевые показатели:

  • Пропускает в среднем 1.80 гола за игру.

  • Забивает в среднем 0.80 гола за игру.

  • Пропускает в 4 последних матчах.

  • Проигрывает в 4 последних выездных матчах.

Тактический разбор

«Волгарь» будет стремиться доминировать в игре и использовать свои атакующие возможности на домашнем поле. Команда демонстрирует уверенную игру при поддержке болельщиков и способна забить против нестабильной обороны «Сибири». В то же время «Сибирь» постарается воспользоваться редкими шансами на контратаках, но слабая игра в защите делает их уязвимыми. Ключевым фактором будет реализация голевых моментов, так как обе команды показывают не самую высокую результативность в последних матчах.

Личные встречи

  • 04 августа 2024 года: Сибирь 0:1 Волгарь

  • 24 марта 2023 года: Волгарь 1:0 Сибирь

  • 02 сентября 2022 года: Сибирь 2:3 Волгарь

  • 20 апреля 2022 года: Волгарь 0:0 Сибирь

  • 30 октября 2021 года: Сибирь 0:2 Волгарь

Коэффициенты букмекера:

  • Победа «Волгарь»: 1.95

  • Ничья: 3.40

  • Победа «Сибирь»: 3.80

Рекомендации для ставок:

  • Наиболее безопасная ставка: Победа «Волгарь» (1.95). Команда показывает уверенную игру на своем поле и имеет более стабильную оборону.

  • Умеренная ставка: Точный счет 2:0 (7.50). Учитывая слабую защиту «Сибири» и неплохую форму хозяев, такой счет выглядит вполне реальным.

  • Более рискованная ставка: Победа «Волгарь» + тотал меньше 2.5 голов (3.10). Ожидается, что «Волгарь» будет контролировать игру, не дав «Сибири» создать много моментов.

Рекомендация: Победа «Волгарь» за коэффициент 1.95.

Источник: «Бомбардир»
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень Прогнозы Сибирь Волгарь
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