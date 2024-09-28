Стали известны стартовые составы на матч 10 тура РПЛ в котором сыграют ЦСКА и «Ахмат». Игра состоится 28 сентября, начало встречи запланировано на 14:00 по мск.
Стартовые составы на матч:
ЦСКА: Акинфеев, Келлвен, Дивеев, Роша, Мойзес, Круговой, Кисляк, Обляков, Жемалетдинов, Файзуллаев, Гуарирапа.
Главный тренер: Марко Николич
«Ахмат»: Жиров, Шатара, Садулаев, Камилу, Луна, Самородов, Швец, Кардосо, Тодорович, Шелия, Адамов.
Главный тренер: Сергей Ташуев
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Источник: «Бомбардир»