РПЛ. ЦСКА разгромил «Ахмат» (3:0)

ЦСКА одержал домашнюю победу над «Ахматом» в 10-м туре РПЛ – 3:0.

В первом тайме москвичи забили два мяча – отличились Аббосбек Файзуллаева и Келлвен. Вскоре после перерыва в свои ворота забил защитник гостей Дарко Тодорович.

Московский клуб набрал 17 очков после 10 матчей и на данный момент занимает 4-е место в РПЛ. «Ахмат» идет на 16-й позиции с 6 очками.

Россия. РПЛ. 10-й тур

ЦСКА (Москва) – Ахмат (Грозный) – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Файзуллаев, 19; 2:0 – Келлвен, 42; 3:0 – Тодорович, 50 (в свои ворота).

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