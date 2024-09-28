Николич прокомментировал крупную победу ЦСКА над «Ахматом»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич высказался после матча 10-го тура РПЛ против «Ахмата» (3:0).

Дубль у Аббосбека Файзуллаева.

– Всем ли вы довольны по итогам матча с «Ахматом»?

– Доволен не всем. Да, мы забили три мяча, но у нас была еще куча подходов к воротам соперника. Недоволен последними 20 минутами матча. Видимо, команда сильно расслабилась и стала терять много мячей. 3:0 – это хороший результат. У ЦСКА хорошая разница мячей в сезоне, но если сравнивать их с количеством очков, то это отношение будет не в нашу пользу.

Главное, что мы набрали три очка. У нас снова по календарю матчи через два дня на третий. Впереди выездная игра в Нижнем Новгороде, надо серьезно подготовить команду и брать три очка, чтобы убить интригу в нашей группе Фонбета Кубка России, а потом нам предстоит подготовка к матчу с «Динамо». Мне кажется, ЦСКА показывает хороший футбол и прогрессирует с каждым туром, но нам еще есть над чем работать.