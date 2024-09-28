Агент Барбоза высказался о возможном переходе Батракова в европейский клуб

Португальский агент Паулу Барбоза сообщил, что скауты европейских клубов следят за полузащитником «Локомотива» Алексеем Батраковым.

– У Батракова большой потенциал. От него большие ожидания, у него есть все данные. Надо много ждать от него, он может играть одну из ведущих ролей в РПЛ.

– Им уже интересуются в Европе?

– Безусловно, скауты европейских клубов следят за ним. Это футболист, который существенно выделяется и показывает высокий уровень. Так что за ним и дальше будут следить. Посмотрим, как он дальше будет играть.

В конце сезона наверняка может случиться сюрприз. Имею в виду, что может возникнуть существенный интерес от других клубов. Там уже возникает вопрос, готовы ли в «Локомотиве» его отпустить.

– Какой бы чемпионат ему подошел?

– Он бы мог играть в абсолютно любом чемпионате. Хотя думаю, что ему намного легче играть в Испании, Италии, Франции, Германии. Это самые подходящие лиги для него.