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Агент Барбоза высказался о возможном переходе Батракова в европейский клуб

28 сентября 2024, 10:49
1

Португальский агент Паулу Барбоза сообщил, что скауты европейских клубов следят за полузащитником «Локомотива» Алексеем Батраковым.

– У Батракова большой потенциал. От него большие ожидания, у него есть все данные. Надо много ждать от него, он может играть одну из ведущих ролей в РПЛ.

– Им уже интересуются в Европе?

– Безусловно, скауты европейских клубов следят за ним. Это футболист, который существенно выделяется и показывает высокий уровень. Так что за ним и дальше будут следить. Посмотрим, как он дальше будет играть.

В конце сезона наверняка может случиться сюрприз. Имею в виду, что может возникнуть существенный интерес от других клубов. Там уже возникает вопрос, готовы ли в «Локомотиве» его отпустить.

– Какой бы чемпионат ему подошел?

– Он бы мог играть в абсолютно любом чемпионате. Хотя думаю, что ему намного легче играть в Испании, Италии, Франции, Германии. Это самые подходящие лиги для него.

  • На счету 19‑летнего Батракова 7 голов и 5 передач в 12 матчах сезона.
  • Он дебютировал в основном составе «Локомотива» в марте 2024 года. В прошлом сезоне провел 6 игр, забил 1 мяч.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Батраков Алексей
Комментарии (1)
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SLADE2019
1727516053
Аналитик, блин. Все лиги кроме английской назвал.
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