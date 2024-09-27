Канчельскис оценил перспективы Пьянича в ЦСКА

Андрей Канчельскис высказался о переходе Миралема Пьянича в ЦСКА.

«У Пьянича нормальный возраст. Нужно задать вопрос главному тренеру ЦСКА, который захотел его и верит в Пьянича, понимает, что поможет команде.

Время покажет, как он себя проявит. Не думаю, что Пьянич приехал доигрывать. Он приехал в Россию доказать, что способен давать результат и помогать команде.

Хочет показать, что его рано списали те команды, где он играл», – заявил Канчельскис.