Канчельскис оценил перспективы Пьянича в ЦСКА

Андрей Канчельскис высказался о переходе Миралема Пьянича в ЦСКА.
«У Пьянича нормальный возраст. Нужно задать вопрос главному тренеру ЦСКА, который захотел его и верит в Пьянича, понимает, что поможет команде.
Время покажет, как он себя проявит. Не думаю, что Пьянич приехал доигрывать. Он приехал в Россию доказать, что способен давать результат и помогать команде.
Хочет показать, что его рано списали те команды, где он играл», – заявил Канчельскис.
- Босниец перешел в клуб РПЛ в качестве свободного агента.
- С ним заключили контракт по схеме «1+1».
- Новичок ЦСКА взял 15-й игровой номер.
Источник: «Чемпионат»