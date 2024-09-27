Сафонов ответил, готов ли он играть в РПЛ не за «Краснодар»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов порассуждал о возможном возвращении в Россию в будущем.
- Прошедшим летом футболист перешел в парижский клуб из «Краснодара» за 20 млн евро.
- Он заключил с «ПСЖ» контракт до 2029 года.
- Голкипер пропустил 1 гол в 2 матчах за новую команду.
– В России вы если еще и будешь играть, то исключительно за «Краснодар»?
– Хотелось бы оказаться в родном клубе, если я решу возвращаться. Но я не знаю, как сложится жизнь.
Могу представить, что я окажусь не нужен «Краснодару». Например, Агкацев будет легендой клуба, и мне скажут, что я не буду играть.
А играть мне важно. Тогда придется искать другой клуб.
Источник: «Матч ТВ»