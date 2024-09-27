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  • «Болонья» – «Аталанта»: прогноз на матч 6-го тура чемпионата Италии – 28 сентября

«Болонья» – «Аталанта»: прогноз на матч 6-го тура чемпионата Италии – 28 сентября

27 сентября 2024, 19:04

В 6-м туре итальянской Серии А «Болонья» принимает на своем поле «Аталанту» на стадионе «Ренато ДальАра». Обе команды находятся в нижней части таблицы с 6 очками, но демонстрируют разное качество игры. «Болонья» начала сезон нестабильно, однако постепенно набирает форму, особенно в домашних матчах. «Аталанта», в свою очередь, показывает уязвимость в обороне, что привело к ряду неожиданных поражений в последних турах.

Анализ команды «Болонья»

Под руководством Винченцо Итальяно «Болонья» пытается найти баланс между атакой и обороной, но пока команда демонстрирует слабую защиту. В последних пяти матчах «Болонья» пропустила 7 голов и забила лишь 5, что указывает на проблемы с реализацией моментов. Тем не менее, команда не проигрывает в трех матчах подряд в Серии А и даже смогла добыть важную победу над «Монцей» со счетом 2:1 в последнем туре. Домашние игры становятся определяющим фактором для «Болоньи», что подтверждается их стабильными результатами на «Ренато ДальАра».

Последние 5 матчей:

  • Монца 1:2 Болонья

  • Болонья 0:0 Шахтер (Лига чемпионов)

  • Комо 2:2 Болонья

  • Болонья 1:1 Эмполи

  • Наполи 3:0 Болонья

Ключевые показатели:

  • Пропускает в среднем 1.40 гола за игру.

  • Забивает в среднем 1.00 гола за игру.

  • Не проигрывает в трех последних матчах в Серии А.

  • Пропускает в 7 из 9 последних матчей.

Анализ команды «Аталанта»

Команда под руководством Джан Пьеро Гасперини демонстрирует слабую игру в обороне и нестабильные результаты. В последних пяти матчах «Аталанта» пропустила 11 голов, что является серьезной проблемой для команды, претендующей на высокие места в турнирной таблице. В атаке основная угроза исходит от Матео Ретеги, который забил 4 мяча в текущем сезоне, однако этого недостаточно для компенсации провалов в защите. Поражение в последнем туре от «Комо» со счетом 2:3 ярко демонстрирует нестабильность команды.

Последние 5 матчей:

  • Аталанта 2:3 Комо

  • Аталанта 0:0 Арсенал (Лига чемпионов)

  • Аталанта 3:2 Фиорентина

  • Интер 4:0 Аталанта

  • Торино 2:1 Аталанта

Ключевые показатели:

  • Пропускает в среднем 2.20 гола за игру.

  • Забивает в среднем 1.20 гола за игру.

  • Проиграла в 4 из 5 последних матчей.

  • Пропускает в 4 последних матчах.

Тактический разбор

«Болонья» будет стремиться к плотной игре в обороне с акцентом на контратаки. В домашних матчах команда чувствует себя увереннее и может создать проблемы для «Аталанты», учитывая их уязвимость в обороне. С другой стороны, «Аталанта» постарается взять под контроль центр поля и использовать свои атакующие ресурсы для создания давления на соперника. Однако нестабильная оборона гостей и склонность к потерям концентрации могут сыграть на руку хозяевам.

Личные встречи

  • 3 марта 2024 года: Аталанта 1:2 Болонья

  • 23 декабря 2023 года: Болонья 1:0 Аталанта

  • 8 апреля 2023 года: Аталанта 0:2 Болонья

  • 9 января 2023 года: Болонья 1:2 Аталанта

  • 20 марта 2022 года: Болонья 0:1 Аталанта

Коэффициенты букмекера:

  • Победа «Болоньи»: 3.40

  • Ничья: 3.50

  • Победа «Аталанты»: 2.10

Прогноз на матч

С учетом текущей формы и проблем обеих команд, матч обещает быть напряженным с небольшим количеством забитых мячей. «Болонья» будет пытаться использовать уязвимость «Аталанты» в защите, но сама команда также не отличается надежностью в обороне. Гости, скорее всего, будут владеть мячом, но не смогут избежать ошибок. Учитывая статистику последних личных встреч, «Болонья» имеет шансы как минимум на ничью.

Рекомендация: Обе забьют за коэффициент 1.75.

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Прогнозы Аталанта Болонья
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