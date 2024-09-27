Батраков из «Локомотива» ответил, в чем секрет его результативности

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков высказался о своей статистике в новом сезоне.

«Мой секрет в команде. Меня ребята поддерживают, мы выступаем единым целым. Без моих партнеров у меня бы ничего не получилось.

Ни с «Пари НН», ни с «Оренбургом», ни в других матчах. А еще без тренерского штаба, медицинского штаба, персонала», – заявил Батраков.