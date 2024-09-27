Батраков из «Локомотива» ответил, в чем секрет его результативности

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков высказался о своей статистике в новом сезоне.
«Мой секрет в команде. Меня ребята поддерживают, мы выступаем единым целым. Без моих партнеров у меня бы ничего не получилось.
Ни с «Пари НН», ни с «Оренбургом», ни в других матчах. А еще без тренерского штаба, медицинского штаба, персонала», – заявил Батраков.
- 19-летний Батраков – воспитанник «Локо».
- В этом сезоне он забил 7 голов и сделал 5 ассистов в 12 матчах.
- Хавбека вызвали в сборную России на октябрьские игры.
Источник: «Все про спорт»