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  • Батраков из «Локомотива» ответил, в чем секрет его результативности

Батраков из «Локомотива» ответил, в чем секрет его результативности

27 сентября 2024, 13:58
2

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков высказался о своей статистике в новом сезоне.

«Мой секрет в команде. Меня ребята поддерживают, мы выступаем единым целым. Без моих партнеров у меня бы ничего не получилось.

Ни с «Пари НН», ни с «Оренбургом», ни в других матчах. А еще без тренерского штаба, медицинского штаба, персонала», – заявил Батраков.

  • 19-летний Батраков – воспитанник «Локо».
  • В этом сезоне он забил 7 голов и сделал 5 ассистов в 12 матчах.
  • Хавбека вызвали в сборную России на октябрьские игры.

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Источник: «Все про спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Батраков Алексей
Комментарии (2)
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Garrincha58
1727436199
Просто везуха так бывает
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Бригадный
1727446215
Батрак - умный парень. Поэтому главного секрета не раскрывает. А секрет в том что он умный. Пожалуй, на данный момент в РПЛ он самый умный. Месси, кстати, тоже так начинал. Тоже был умный. Батраку не загордиться и избежать травм. И станет как Месси.
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