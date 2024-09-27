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  • Силкин: «Сафонову на лавке «ПСЖ» интереснее, чем в основе «Краснодара»

Силкин: «Сафонову на лавке «ПСЖ» интереснее, чем в основе «Краснодара»

27 сентября 2024, 11:44
8

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал заявление вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова о российском футболе.

  • Сафонов дал понять, что ему не хватало мотивации играть в РПЛ: «Отсутствие еврокубков сильно повлияло на решение уйти из «Краснодара». Когда нет вызовов, это не прикольно. Все варятся в своем котле. Половина матчей не интересны».

«Я согласен. Нет вызовов, потому что мы лишены международных матчей. Но если мотивации не хватает играть, то надо заканчивать с футболом и со спортом вообще! Еще Валерий Лобановский говорил, что на поле нечего делать без мотивации. Если нет мотивации, то что ты можешь показать на поле? Ничего, тебе безразлично. Да, может быть мотивация в зарплате, но, чтобы ее получить, надо хорошо играть, а не дурака валять.

Ну вот ушел Сафонов, сыграл там неудачно. Получается, ему на лавке «ПСЖ» интереснее, чем в основе «Краснодара». Зато теперь он смотрит футбол в Париже», – сказал Силкин.

  • Прошедшим летом Сафонов перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» за 20 миллионов евро.
  • Он заключил с парижским клубом контракт до 2029 года.

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Источник: Legalbet
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига ПСЖ Сафонов Матвей Силкин Сергей
Комментарии (8)
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mihail200606
1727428303
Сколько раз он сыграл неудачно? Только перешёл. Че списывать то его сразу..ну не задержится там ,уйдёт может в другой неплохой какой нибудь клуб в Европе ..разберётся он сам без Силкина. Правильно Мотя все сделал. В Россию успеет вернуться
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evgevg13
1727429514
У Силкина маразм начинается? Не рановато ли?
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DeStar
1727432208
ну так он и пошел за мотивацией. новая страна, новый чемп поинтереснее, + кубки. это мировая команда. Вот тебе и мотивация а те кто 20 лет играют в одном клубе их зовут в новые чемпы. сложнее, интереснее, именитее команды, но говорят что зп выше не станет, а будет даже меньше и игрок остается играть за условный локо ,спартак, цска или зенит - вот где все все с мотивацией понятно - только бабло как любой спортсмен мечтает попасть на олимпиаду, так и футболист ( по логике) должен мечтать попасть в топ клубы. топ чемпы и выиграть самые весомые трофеи)
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Garrincha58
1727436374
Ему ещё лет 10-12 можно играть, так что если лет пять посмотрит футбол в Париже ничего страшного. Поживёт в другой стране ведь всё что не делается всё к лучшему
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Romeo 123
1727436785
Видимо сафонов поверил в себя
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Январь 59
1727441200
Допустим одна игра - не показатель. Вспомните сколько раз Сашу Головина не выпускали на поле, вспомните, сколько раз, в его сторону в первое время было критики. Сафонов пришёл в чужой коллектив, вратарь и защитники давние друзья, и тут Сафонов такой:"Я буду первые вратарь". Нет в этом сезоне, только тяжёлая травма Джиджи, поможет ему стать первым. Защитники ещё не раз будут подставлять Сафонова, и всякий раз когда будет ситуация не посильная никому, будут винить вратаря.
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