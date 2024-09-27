Силкин: «Сафонову на лавке «ПСЖ» интереснее, чем в основе «Краснодара»

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал заявление вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова о российском футболе.

Сафонов дал понять, что ему не хватало мотивации играть в РПЛ: «Отсутствие еврокубков сильно повлияло на решение уйти из «Краснодара». Когда нет вызовов, это не прикольно. Все варятся в своем котле. Половина матчей не интересны».

«Я согласен. Нет вызовов, потому что мы лишены международных матчей. Но если мотивации не хватает играть, то надо заканчивать с футболом и со спортом вообще! Еще Валерий Лобановский говорил, что на поле нечего делать без мотивации. Если нет мотивации, то что ты можешь показать на поле? Ничего, тебе безразлично. Да, может быть мотивация в зарплате, но, чтобы ее получить, надо хорошо играть, а не дурака валять.

Ну вот ушел Сафонов, сыграл там неудачно. Получается, ему на лавке «ПСЖ» интереснее, чем в основе «Краснодара». Зато теперь он смотрит футбол в Париже», – сказал Силкин.