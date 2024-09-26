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  • Депутат Журова – о Пьяниче: «Хорошо, что наша страна перевоспитала человека»

Депутат Журова – о Пьяниче: «Хорошо, что наша страна перевоспитала человека»

26 сентября 2024, 19:50
11

Депутат Госдумы России Светлана Журова отреагировала на извинения Миралема Пьянича.

  • Сегодня полузащитник перешел в ЦСКА.
  • 2 года назад он выступал против проведения матча между сборными России и Боснии и Герцеговины.
  • В интервью пресс-службе армейцев Пьянич сказал: «Мне жаль, если моя речь кого-то обидела, поэтому готов извиниться».

– Как бы Пьяничу после ЦСКА не пришлось извиняться перед европейцами. Потому что вопросы ему будут задавать болельщики. И что он будет отвечать? «Мне хороший контракт предложили»?

Посмотрим, что теперь напишут про него. Думаю, в Европе его будут жестче критиковать, чем в России. Мы же всегда все прощаем.

– Уже начали в социальных сетях оскорблять украинцы.

– Ну вот, видите… Похоже, что нам еще поддержать придется Миралема. Сказать: «Парень, держись!»

А так, хорошо, что наша страна перевоспитала человека и теперь он встал на нашу сторону. Человеку свойственно ошибаться. Мы умеем прощать тех, кто меняет свое мнение.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Пьянич Миралем
Комментарии (11)
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subbotaspartak
1727371232
Евро его перевоспитало
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DeStar
1727371898
не успел приехать, а его уже "перевоспитала страна"
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russkiisergei
1727372263
куда ни плюнь, одни депутаты кругом! а, сейчас и говорить в их адрес нельзя ничего плохого. Прямо как о покойниках: либо хорошо, либо ничего!!!
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BAIv
1727372731
Он приехал бабла урвать! Таких деннг нигде ему не предлагали, а он жлоб ещё больше хотел! Думаю это турист отдыхать приехал.
Ответить
Цугундeр
1727372739
Довольно тонкая ирония вдруг ,с перепугу, опять обратилась в депутатскую ересь.. Эх , Светка..)
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...уефан
1727373136
...принципы испуганно прижали уши и легли на брюхо в пыль, как только почуяли агрессивный запах больших денег...
Ответить
Из Твери Леха
1727373895
В былые времена людей перевоспитывали кайло и тачка.
Ответить
Mirak92
1727374860
конченая
Ответить
Чехов на Садовой
1727374889
Или д$ра или прикидывается !?
Ответить
BRO_football
1727383034
Пьянич за баблом в Россию пришёл. И не перевоспитался он ни разу! Вот если кого и объявлять иностранным агентом, то Пьянича. А от Глушенкова отстаньте!
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