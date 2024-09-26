Депутат Журова – о Пьяниче: «Хорошо, что наша страна перевоспитала человека»

Депутат Госдумы России Светлана Журова отреагировала на извинения Миралема Пьянича.
- Сегодня полузащитник перешел в ЦСКА.
- 2 года назад он выступал против проведения матча между сборными России и Боснии и Герцеговины.
- В интервью пресс-службе армейцев Пьянич сказал: «Мне жаль, если моя речь кого-то обидела, поэтому готов извиниться».
– Как бы Пьяничу после ЦСКА не пришлось извиняться перед европейцами. Потому что вопросы ему будут задавать болельщики. И что он будет отвечать? «Мне хороший контракт предложили»?
Посмотрим, что теперь напишут про него. Думаю, в Европе его будут жестче критиковать, чем в России. Мы же всегда все прощаем.
– Уже начали в социальных сетях оскорблять украинцы.
– Ну вот, видите… Похоже, что нам еще поддержать придется Миралема. Сказать: «Парень, держись!»
А так, хорошо, что наша страна перевоспитала человека и теперь он встал на нашу сторону. Человеку свойственно ошибаться. Мы умеем прощать тех, кто меняет свое мнение.
Источник: «РБ Спорт»