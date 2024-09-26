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Пьянич рассказал о своих амбициях в ЦСКА

26 сентября 2024, 17:57
2

Новичок ЦСКА Миралем Пьянич поделился эмоциями после подписания контракта с московским клубом.

«Я очень счастлив быть здесь и подписать контракт. ЦСКА – огромный клуб с большой историей. Знаю ЦСКА очень хорошо, так как приезжал сюда играть в еврокубках.

Это клуб с историей, который всегда будет сражаться за первые места в лиге! Это клуб с огромным потенциалом и легендарными игроками, такими как Игорь Акинфеев. Я рад присоединиться к этой команде. Это именно тот вызов, который был мне нужен.

Прошлые несколько лет были интересными. У меня была возможность играть в азиатской Лиге чемпионов и выигрывать титулы, но я хочу вернуться на европейскую арену, в лигу с высокой конкуренцией, где стадионы собирают большое количество зрителей. Я действительно счастлив быть здесь.

Элвир Рахимич, много лет выступавший за ЦСКА и завоевавший вместе с командой Кубок УЕФА, мой хороший друг. Пару дней назад у нас с ним состоялся большой диалог о клубе. Он провел здесь много замечательных лет, завоевывал трофеи, так что он дал мне отличные советы и рассказал много хорошего о ЦСКА.

Я рад быть новичком такого большого российского клуба, добивавшегося успехов и на европейской арене, например в Кубке УЕФА, который армейцы брали с Рахимичем, когда мне было 15 лет. Уже не могу дождаться первых игр!

Что касается моей физической формы, то последние два месяца я работал с частным тренером по физподготовке, так что я в хорошей форме. Конечно, очень жду возвращения на поле, потому что скучал по футболу.

Пару дней назад у нас с главным тренером Марко Николичем состоялся очень большой разговор о клубе. Его видение ЦСКА очень амбициозное.

Когда я играю в футбол, мои амбиции также всегда высоки. Для меня его цели и амбиции были крайне важны, и они прояснились именно во время нашего диалога. Думаю, вместе нас ждут великие дела.

Я согласен с видением Марко: с тем, как он хочет использовать меня на поле и с тем, что я могу дать команде. Я опытный игрок, но обычный парень в раздевалке, который готов что-то подсказывать товарищам по команде.

Мои амбиции – всегда стараться вместе побеждать. С первого до последнего дня в клубе я буду биться изо всех сил, чтобы помочь клубу завоевать трофеи», – сказал Пьянич.

  • Босниец перешел в российский клуб на правах свободного агента.
  • Сообщалось, что базовый оклад футболиста в ЦСКА составит примерно 1 миллион евро в год, не считая бонусов.
  • 34-летний Пьянич подписал контракт по схеме «1+1».

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Источник: официальный сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Пьянич Миралем
Комментарии (2)
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...уефан
1727363980
...ты ещё играть не начал, а уже поднадоел...
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Дед otmoros
1727374625
Амбиции Пьянича просты - накосить бабла и свалить. И %бись оно всё колом.
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