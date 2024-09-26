В ЦСКА отреагировали на мнения о переходе Пьянича

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о ситуации с переходом в клуб боснийского полузащитника Миралема Пьянича.

«Миралем успешно прошел медобследование. Совсем скоро контракт будет подписан и зарегистрирован. Вижу, что все болельщики и сотрудники клуба воодушевлены приходом мировой звезды.

Очевидно, что в нашей лиге много ярких игроков, но если говорить о масштабе и статусе спортсмена, то здесь, конечно, к Пьяничу будет приковано особое внимание, в том числе далеко за пределами России. И своим приходом к нам Пьянич показывает положительный жест всему миру. Миралем приехал играть в Россию, играть за ЦСКА, и это большое дело, и оно важнее любых слов.

Как человек, работающий медиа-директором, мне видится абсолютно прозрачным, что приход игрока с аудиторией в 6 миллионов подписчиков только в одной из соцсетей, это огромные имиджевые возможности для нас. Да, мы видели разные популистские высказывания, но ничего кроме ухмылки и удивления у нас это не вызывало.

В чем мы виним Миралема? В том, что два года назад он не пошел против «европейской шерсти» и не возглавил футбольное восстание против УЕФА и ФИФА? Или в том, что спустя два года отстранения мы играем только против Вьетнама? Это тоже вина Пьянича?

За эти два дня я много общался с Миралемом, и прекрасно знаю историю его жизни – историю ребенка Боснийской войны, вынужденно бежавшего со своей семьей в другую страну. И уж Миралем, как никто другой понимает, как устроена политика, и как из-за этого в данном случае страдает спорт и футбол.

Пьянич в России – большой повод для гордости. Человек показывает всему миру свое желание и готовность быть частью ЦСКА и российского футбола, переехав вместе с семьей в нашу страну. Это большое дело и большая победа.

Ну а все тезисы про деньги применительно к ЦСКА вообще смешны. Поэтому предлагаю всем мыслить здраво, поприветствовать и поддержать топ-игрока в начале его российского пути», – написал Брейдо.