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В ЦСКА отреагировали на мнения о переходе Пьянича

26 сентября 2024, 15:38
13

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о ситуации с переходом в клуб боснийского полузащитника Миралема Пьянича.

«Миралем успешно прошел медобследование. Совсем скоро контракт будет подписан и зарегистрирован. Вижу, что все болельщики и сотрудники клуба воодушевлены приходом мировой звезды.

Очевидно, что в нашей лиге много ярких игроков, но если говорить о масштабе и статусе спортсмена, то здесь, конечно, к Пьяничу будет приковано особое внимание, в том числе далеко за пределами России. И своим приходом к нам Пьянич показывает положительный жест всему миру. Миралем приехал играть в Россию, играть за ЦСКА, и это большое дело, и оно важнее любых слов.

Как человек, работающий медиа-директором, мне видится абсолютно прозрачным, что приход игрока с аудиторией в 6 миллионов подписчиков только в одной из соцсетей, это огромные имиджевые возможности для нас. Да, мы видели разные популистские высказывания, но ничего кроме ухмылки и удивления у нас это не вызывало.

В чем мы виним Миралема? В том, что два года назад он не пошел против «европейской шерсти» и не возглавил футбольное восстание против УЕФА и ФИФА? Или в том, что спустя два года отстранения мы играем только против Вьетнама? Это тоже вина Пьянича?

За эти два дня я много общался с Миралемом, и прекрасно знаю историю его жизни – историю ребенка Боснийской войны, вынужденно бежавшего со своей семьей в другую страну. И уж Миралем, как никто другой понимает, как устроена политика, и как из-за этого в данном случае страдает спорт и футбол.

Пьянич в России – большой повод для гордости. Человек показывает всему миру свое желание и готовность быть частью ЦСКА и российского футбола, переехав вместе с семьей в нашу страну. Это большое дело и большая победа.

Ну а все тезисы про деньги применительно к ЦСКА вообще смешны. Поэтому предлагаю всем мыслить здраво, поприветствовать и поддержать топ-игрока в начале его российского пути», – написал Брейдо.

  • Ожидается, что 34-летний Пьянич подпишет с ЦСКА контракт до лета 2025 года с опцией продления ещe на сезон.
  • Сообщалось, что базовый оклад футболиста составит примерно 1 миллион евро в год, не считая бонусов.

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Источник: телеграм-канал «Брейдо / И после»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Пьянич Миралем
Комментарии (13)
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ilich55
1727355897
"все болельщики и сотрудники клуба воодушевлены приходом мировой звезды"? Окуеть, занавес............ Похоже, что Кирюху услышали. Нужно искать другое место работы........
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BRO_football
1727357377
Босния... тоже не очень-то любит Россию. Брейдо, наверное, забыл случай, когда хотели организовать товарищеский матч России со сборной Боснии и Герцеговины. Об этом узнали в СМИ, поднялся такой скандал, что матч пришлось отменить, несмотря на достигнутые договоренности. И отменили матч потому что отказались играть сами футболисты сборной Боснии и Герцеговины. Среди них был Пьянич. Вот, полюбуйтесь: https://bombardir.ru/news/668303-pyanich-otkazalsya-igrat-so-sbornoy-rossii Ну и мразь же он. Сначала отказывается играть со сборной России, а потом берёт переходит играть в российский клуб! Не удивлюсь, если Пьянича будут так же оскорблять, как Соболева!
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Вжыхъ
1727357998
Какое же днище...
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Gwynbleidd
1727359071
Ну посмотрим, если будет приносить пользу клубу, его слова все быстро забудут, а вот если присядет на лавке и зимой уйдет с комментариями, как я ошибся, что перешел в ЦСКА, тогда будут правы все кто на него сейчас гнал, за высказывания и протест против игры со сборной...
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