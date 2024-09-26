Сафонов ответил, в чем он стал сильнее после трансфера в «ПСЖ»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал, в чем прибавил за несколько месяцев в парижском клубе.

– Есть ли понимание, в каком компоненте вы стали сильнее за это время во Франции?

– Когда я пришел и начал тренироваться, у меня вылезли проблемы, преимущественно технического характера. Сейчас у меня как раз идет процесс работы над собой – убираю ошибки и считаю, что это та сторона, над которой мне нужно работать и дальше впитывать все, что мне говорит тренер голкиперов.

Кстати, мне всю карьеру везло с тренерами вратарей. Мне нравится, как мы работаем, и я чувствую, что становлюсь сильнее. Для меня это самое главное.