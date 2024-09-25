26 сентября 2024 года на стадионе «Sportkompleks Znamja Truda» пройдет матч 4-го тура Кубка России, в котором «Знамя Труда» встретится с «Арсеналом» Тула. Встреча обещает быть напряженной, учитывая контраст между формой обеих команд.

«Знамя Труда»

«Знамя Труда» демонстрирует нестабильную игру, проигрывая в 3 последних матчах. За последние 5 игр они сумели забить всего 3 гола, что показывает слабую атаку. Однако победа в Кубке России над «Ленинградцем» (2:0) вселяет определенную надежду на успешное выступление в этом турнире.

Последние матчи:

«Арсенал» Тула находится в отличной форме, не проигрывая в последних 11 матчах. Команда демонстрирует надежную оборону, пропуская в среднем всего 0.40 гола за игру в последних 5 встречах. Однако атакующая линия оставляет желать лучшего – всего 4 гола в 5 матчах. Несмотря на это, стабильность и уверенность в обороне делают «Арсенал» явным фаворитом.

Последние матчи:

«Балтика» 0:0 «Арсенал» Тула

«Арсенал» Тула 1:0 «Урал»

«Торпедо» 2:2 «Арсенал» Тула

«Арсенал» Тула 1:0 «СКА» Хабаровск

«Тюмень» 0:0 «Арсенал» Тула

Личные встречи

У команд не было личных встреч, что добавляет интриги в предстоящий матч.

Статистика

«Знамя Труда»:

Забивает в среднем: 0.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 3 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов

2 победы, 3 поражения в последних 5 матчах

«Арсенал» Тула:

Забивает в среднем: 0.80 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.40 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 4 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 2 гола

2 победы, 3 ничьи в последних 5 матчах

Прогноз на матч

«Арсенал» Тула имеет значительное преимущество как в классе игроков, так и в оборонительной стабильности. Несмотря на не самую яркую атаку, туляки вряд ли дадут «Знамени Труда» много шансов. Ожидается низкорезультативная игра с минимальным перевесом в пользу гостей.

Рекомендации для ставок:

Победа «Арсенала» Тула – коэффициент 1.40

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75

«Арсенал» Тула не пропустит – коэффициент 1.90

Рекомендация: Победа «Арсенала» Тула за коэффициент 1.40.