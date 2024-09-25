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    • «Знамя Труда» – «Арсенал» Тула: прогноз на матч 4-го тура Кубка России – 26 сентября 2024 года

    «Знамя Труда» – «Арсенал» Тула: прогноз на матч 4-го тура Кубка России – 26 сентября 2024 года

    26 сентября 2024 года на стадионе «Sportkompleks Znamja Truda» пройдет матч 4-го тура Кубка России, в котором «Знамя Труда» встретится с «Арсеналом» Тула. Встреча обещает быть напряженной, учитывая контраст между формой обеих команд.

    «Знамя Труда»

    «Знамя Труда» демонстрирует нестабильную игру, проигрывая в 3 последних матчах. За последние 5 игр они сумели забить всего 3 гола, что показывает слабую атаку. Однако победа в Кубке России над «Ленинградцем» (2:0) вселяет определенную надежду на успешное выступление в этом турнире.

    Последние матчи:

    «Арсенал» Тула

    «Арсенал» Тула находится в отличной форме, не проигрывая в последних 11 матчах. Команда демонстрирует надежную оборону, пропуская в среднем всего 0.40 гола за игру в последних 5 встречах. Однако атакующая линия оставляет желать лучшего – всего 4 гола в 5 матчах. Несмотря на это, стабильность и уверенность в обороне делают «Арсенал» явным фаворитом.

    Последние матчи:

    Личные встречи

    У команд не было личных встреч, что добавляет интриги в предстоящий матч.

    Статистика

    «Знамя Труда»:

    • Забивает в среднем: 0.60 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 3 гола
    • Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов
    • 2 победы, 3 поражения в последних 5 матчах

    «Арсенал» Тула:

    • Забивает в среднем: 0.80 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.40 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 4 гола
    • Пропущено в последних 5 матчах: 2 гола
    • 2 победы, 3 ничьи в последних 5 матчах

    Прогноз на матч

    «Арсенал» Тула имеет значительное преимущество как в классе игроков, так и в оборонительной стабильности. Несмотря на не самую яркую атаку, туляки вряд ли дадут «Знамени Труда» много шансов. Ожидается низкорезультативная игра с минимальным перевесом в пользу гостей.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Арсенала» Тула – коэффициент 1.40
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75
    • «Арсенал» Тула не пропустит – коэффициент 1.90

    Рекомендация: Победа «Арсенала» Тула за коэффициент 1.40.

    Источник: «Бомбардир»

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    25.09.2024 10:32
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