26 сентября 2024 года на стадионе «Sportkompleks Znamja Truda» пройдет матч 4-го тура Кубка России, в котором «Знамя Труда» встретится с «Арсеналом» Тула. Встреча обещает быть напряженной, учитывая контраст между формой обеих команд.
«Знамя Труда»
«Знамя Труда» демонстрирует нестабильную игру, проигрывая в 3 последних матчах. За последние 5 игр они сумели забить всего 3 гола, что показывает слабую атаку. Однако победа в Кубке России над «Ленинградцем» (2:0) вселяет определенную надежду на успешное выступление в этом турнире.
Последние матчи:
- «Иркутск» 1:0 «Знамя Труда»
- «Знамя Труда» 0:2 «Спартак-2»
- «Зенит-2» 2:0 «Знамя Труда»
- «Знамя Труда» 2:0 «Ленинградец» (Кубок России)
- «Знамя Труда» 1:0 «Звезда» СПб
«Арсенал» Тула
«Арсенал» Тула находится в отличной форме, не проигрывая в последних 11 матчах. Команда демонстрирует надежную оборону, пропуская в среднем всего 0.40 гола за игру в последних 5 встречах. Однако атакующая линия оставляет желать лучшего – всего 4 гола в 5 матчах. Несмотря на это, стабильность и уверенность в обороне делают «Арсенал» явным фаворитом.
Последние матчи:
- «Балтика» 0:0 «Арсенал» Тула
- «Арсенал» Тула 1:0 «Урал»
- «Торпедо» 2:2 «Арсенал» Тула
- «Арсенал» Тула 1:0 «СКА» Хабаровск
- «Тюмень» 0:0 «Арсенал» Тула
Личные встречи
У команд не было личных встреч, что добавляет интриги в предстоящий матч.
Статистика
«Знамя Труда»:
- Забивает в среднем: 0.60 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 3 гола
- Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов
- 2 победы, 3 поражения в последних 5 матчах
«Арсенал» Тула:
- Забивает в среднем: 0.80 гола за матч
- Пропускает в среднем: 0.40 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 4 гола
- Пропущено в последних 5 матчах: 2 гола
- 2 победы, 3 ничьи в последних 5 матчах
Прогноз на матч
«Арсенал» Тула имеет значительное преимущество как в классе игроков, так и в оборонительной стабильности. Несмотря на не самую яркую атаку, туляки вряд ли дадут «Знамени Труда» много шансов. Ожидается низкорезультативная игра с минимальным перевесом в пользу гостей.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Арсенала» Тула – коэффициент 1.40
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75
- «Арсенал» Тула не пропустит – коэффициент 1.90
Рекомендация: Победа «Арсенала» Тула за коэффициент 1.40.