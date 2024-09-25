Экс-игрока сборной России посадили в тюрьму, ЦСКА подпишет бывшего полузащитника «Барселоны» и другие новости

Названы условия проведения матча сборных России и легионеров РПЛ
Слуцкий отреагировал на предложение возглавить сборную Китая
Участника Евро в составе сборной России посадили на 9 лет строгого режима – он намерен отправиться на службу в зону СВО
«Спартак» интересовался защитником из бразильского клуба, его отказались продавать до зимы
ЧМ-2034 могут провести зимой и без продажи алкоголя
Больше половины членов УЕФА выступили за частичное возвращение России
Подробности трансфера Пьянича в ЦСКА, который не хотел играть с Россией в 2022 году
Вагнер Лав затопил базу ЦСКА из-за бутылки пива
«Барселоне» предложили трех вратарей на замену тер Стегену
Анчелотти побил рекорд Примеры благодаря победе «Реала» над «Алавесом»