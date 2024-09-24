Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Названы условия проведения матча сборных России и легионеров РПЛ

    Названы условия проведения матча сборных России и легионеров РПЛ

    Президент РПЛ Александр Алаев высказался о возможности проведения матча между легионерами лиги и сборной России.

    «Окна ФИФА, коих пять в течение года, – это прерогатива РФС. Я хочу, чтобы сборная проводила официальные матчи с официальными соперниками, представляющими другие страны.

    Если случится так, что мы будем понимать, что какое-то окно по каким-то причинам свободно и есть возможность сыграть матч в ином формате, звезды РПЛ, легионеры или какой-то иной формат, и это принесет пользу клубам и игрокам, а также будет интересно болельщикам, а также мы не будем забывать про коммерцию и то, что РПЛ – это не благотворительная организация, конечно, мы только за.

    Условная All-Star Game (Матч всех звезд) – это прекрасная идея, но это возможно только в окна ФИФА. Мы залезать на чужую территорию не будем. Если коллеги из РФС скажут и мы совместно к чему-то придем, мы только за. Но я хочу, чтобы сборная играла хоть и товарищеские, но официальные матчи», – сказал Алаев.

    • Соперники сборной России по играм в октябре и ноябре еще не названы.
    • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.

    Новости по теме
    Игнашевич прошел стажировку у Карпина 1
    Боснийский журналист – о словах Пьянича про сборную России: «Он никогда этого не говорил» 22
    Сафонов – о 238 миллионах на нужды дочери до 18 лет: «Нужно ли мне обращаться в органы опеки из‑за того, что над ребенком издеваются?» 1
    Источник: РИА Новости

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.09.2024 09:31
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    zigbert
    1727163329
    Конечно такой матч будет представлять больший интерес чем игра с условным Вьетнамом.
    Ответить
    FRZZ
    1727245910
    Думаю игра с легионерами РПЛ будет интересно. Но Карпин не пойдет на это, потому, что легионеры выиграют, а он опозорится.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+