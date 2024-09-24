ЧМ-2034 могут провести зимой и без продажи алкоголя

Чемпионат мира 2034 года в Саудовской Аравии может пройти зимой, как ЧМ-2022 в Катаре, сообщает Sky Sports.
«Это будет решение ФИФА с конфедерациями, лигами и футбольными ассоциациями. Мы примем участие в этом обсуждении в свое время. Мы готовы принимать гостей, когда нас об этом попросят», – сказал руководитель заявки Саудовской Аравии Хаммад аль-Балави.
Также в Саудовской Аравии не планируют смягчать законы о запрете употребления алкоголя к чемпионату мира.
«Мы провели более сотни спортивных мероприятий без алкоголя, приняв три миллиона болельщиков. Они отлично провели время и открыли для себя то, что может предложить Саудовская Аравия – развлечения, искусство, музыку, культуру и наследие», – сказал аль-Балави.
- Саудовская Аравия – единственный претендент на проведение ЧМ-2034.
- Ожидается, что ее официально объявят страной-хозяйкой турнира на конгрессе ФИФА 11 декабря.