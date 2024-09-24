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    ЧМ-2034 могут провести зимой и без продажи алкоголя

    Чемпионат мира 2034 года в Саудовской Аравии может пройти зимой, как ЧМ-2022 в Катаре, сообщает Sky Sports.

    «Это будет решение ФИФА с конфедерациями, лигами и футбольными ассоциациями. Мы примем участие в этом обсуждении в свое время. Мы готовы принимать гостей, когда нас об этом попросят», – сказал руководитель заявки Саудовской Аравии Хаммад аль-Балави.

    Также в Саудовской Аравии не планируют смягчать законы о запрете употребления алкоголя к чемпионату мира.

    «Мы провели более сотни спортивных мероприятий без алкоголя, приняв три миллиона болельщиков. Они отлично провели время и открыли для себя то, что может предложить Саудовская Аравия – развлечения, искусство, музыку, культуру и наследие», – сказал аль-Балави.

    • Саудовская Аравия – единственный претендент на проведение ЧМ-2034.
    • Ожидается, что ее официально объявят страной-хозяйкой турнира на конгрессе ФИФА 11 декабря.

    Источник: Sky Sports

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    24.09.2024 12:59
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    Комментарии (2)
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    MazaiNN
    1727174004
    Фи. Какая пошлость...
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    DOCTOR PENALTY
    1727176770
    Без пива и на песке. )
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