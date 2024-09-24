Вагнер Лав затопил базу ЦСКА из-за бутылки пива

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в подкате в клубном сообществе в VK рассказал об инциденте на базе из-за Вагнера Лава.

Бразилец был в ЦСКА в 2004-2013 годах.

Он провел за команду более 200 матчей.

Сейчас 40-летний Вагнер в «Аваи» из 2-й по силе бразильской лиги.

«Случился потоп, никто не понимал, что происходит. Все-то думали, что реально лопнула батарея. Все начали спасать Вагнера и Даниэля Карвальо – там же кипяток хлынул. У нас на базе до сих пор чугунные батареи.

Вагнер просто открывал пиво о батарею – и она лопнула. Батарее было уже лет 170 – она не выдержала нагрузки. Вагнер ещe кричал: «Я ничего не делал! Просто в PlayStation играл!». Короче, ночь их спасали. А потом через 15 лет узнали, что причиной было пиво», – сказал Акинфеев.