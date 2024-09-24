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    • Больше половины членов УЕФА выступили за частичное возвращение России

    Больше половины членов УЕФА выступили за частичное возвращение России

    Глава Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов рассказал, что в УЕФА думают о возвращении России.

    «На собрании УЕФА действительно ставился вопрос о возвращении молодежных сборных России до 18 лет на международные соревнования. Я выступил со своей речью и задался вопросом: «Как мы можем объяснить детям, что они не играют?». Мы, особенно постсоветские страны, имеем друзей в каждом государстве, у них тоже есть подрастающее поколение. Как мы объясним этим детям, что они не могут быть вместе и не могут вместе играть друг против друга? Надо в нынешнем поколении закладывать не зло, а добро! Поэтому сегодня в адрес юниорских сборных мы должны не только говорить, но и действовать. В целом вот так могу описать свое выступление перед другими членами УЕФА.

    Что касается главы УАФ Андрея Шевченко, то он выступал в другой группе, не слышал его выступления. Нас разделили по рабочим группам. Но скажу так – были страны, которые поддержали возвращение молодежных сборных России к соревнованиям. Были разные мнения, но даже президент Федерации футбола Норвегии Лисе Клавенесс поддержала эту идею! Эта женщина до этого не раз выступала и была настроена против. Но даже она в последней своей речи поменяла мнение и задалась вопросом: «А при чем тут дети? Разве они виноваты в этом?». Поэтому видел позитивные вещи со стороны УЕФА в отношении вопроса о детских командах.

    После моего выступления были позитивные заявления других стран, которые за идею возвращения российских молодежных команд. По моим ощущениям, больше половины стран-членов УЕФА были за возвращение молодежных сборных России на международные турниры. Они за то, чтобы дети и молодежь выступали!» – сказал Барменкулов.

    • Россию отстранили в 2022 году.
    • Сборная проводит только товарищеские матчи.
    • Ближайший сбор состоится в октябре, но матчей не запланировано.

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    Источник: Sport24

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    24.09.2024 14:05
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    Комментарии (18)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    bset
    1727176196
    В заголовке "выступили". Будто бы было голосование и большинством решили вернуть. В тексте "по моим ощущениям". То есть условно спросил 10 членов УЕФА из 55, 8 сказали "Мы за" и сложилось впечатление, что большинство за. Ну журналюхи. Не устают удивлять.
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    DOCTOR PENALTY
    1727176289
    Правда найдёт себя и никакой иуда шевченко не станет препятствием.
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    ...уефан
    1727176484
    ...очередные бла-бла-блушечки от хитрожопых писарчуков(...
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    alp
    1727177151
    костьми лягут но не дадут.. потому что поддержка нашей сборной в европе будет колоссальная
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    raritet
    1727179865
    А самое главное, лишились такого донора: и денежку дадут и очков , всем кому хочешь, раздадут.
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    R_a_i_n
    1727182039
    А почему США и Израиль не исключены?
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    Шустик
    1727185950
    Спорт это политика, америка решает что и как должно быть!
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