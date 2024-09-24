Больше половины членов УЕФА выступили за частичное возвращение России

Глава Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов рассказал, что в УЕФА думают о возвращении России.

«На собрании УЕФА действительно ставился вопрос о возвращении молодежных сборных России до 18 лет на международные соревнования. Я выступил со своей речью и задался вопросом: «Как мы можем объяснить детям, что они не играют?». Мы, особенно постсоветские страны, имеем друзей в каждом государстве, у них тоже есть подрастающее поколение. Как мы объясним этим детям, что они не могут быть вместе и не могут вместе играть друг против друга? Надо в нынешнем поколении закладывать не зло, а добро! Поэтому сегодня в адрес юниорских сборных мы должны не только говорить, но и действовать. В целом вот так могу описать свое выступление перед другими членами УЕФА.

Что касается главы УАФ Андрея Шевченко, то он выступал в другой группе, не слышал его выступления. Нас разделили по рабочим группам. Но скажу так – были страны, которые поддержали возвращение молодежных сборных России к соревнованиям. Были разные мнения, но даже президент Федерации футбола Норвегии Лисе Клавенесс поддержала эту идею! Эта женщина до этого не раз выступала и была настроена против. Но даже она в последней своей речи поменяла мнение и задалась вопросом: «А при чем тут дети? Разве они виноваты в этом?». Поэтому видел позитивные вещи со стороны УЕФА в отношении вопроса о детских командах.

После моего выступления были позитивные заявления других стран, которые за идею возвращения российских молодежных команд. По моим ощущениям, больше половины стран-членов УЕФА были за возвращение молодежных сборных России на международные турниры. Они за то, чтобы дети и молодежь выступали!» – сказал Барменкулов.