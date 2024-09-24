Черчесов одним предложением описал свою работу в сборной России

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов вспомнил работу в команде.

– Какие капитальные изменения произошли в вашей жизни после победы над Испанией на ЧМ-2018?

– Честно говоря, у меня ничего не поменялось. Но поменялось всe вокруг меня. Причeска та же, одежду не менял, но вокруг всe изменилось. Пинали все кому не лень, а потом в космос отправили.