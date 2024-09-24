Черчесов одним предложением описал свою работу в сборной России

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов вспомнил работу в команде.
– Какие капитальные изменения произошли в вашей жизни после победы над Испанией на ЧМ-2018?
– Честно говоря, у меня ничего не поменялось. Но поменялось всe вокруг меня. Причeска та же, одежду не менял, но вокруг всe изменилось. Пинали все кому не лень, а потом в космос отправили.
- Черчесов был в сборной России в 2016-2021 годах.
- С ним команда дошла до 1/4 финала ЧМ-2018.
- Сейчас тренер в сборной Казахстана.
Источник: «Советский спорт»