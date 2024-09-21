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    • «Динамо» Брест – «Арсенал» Дзержинск: прогноз на матч 22-го тура Высшей лиги – 22 сентября 2024

    «Динамо» Брест – «Арсенал» Дзержинск: прогноз на матч 22-го тура Высшей лиги – 22 сентября 2024

    22 сентября 2024 года на стадионе «ОСК Брестский» пройдет матч 22-го тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд Высшей лиги, где «Динамо» Брест примет «Арсенал» Дзержинск. Обе команды находятся в хорошей форме, что обещает интересное противостояние.

    «Динамо» Брест

    «Динамо» Брест идет на 4-м месте в Высшей лиге с 38 очками после 21 тура. Команда показывает впечатляющую результативность, забив 49 голов за 21 матч, что является лучшим показателем в турнире. Лучший бомбардир команды Егор Корцов забил 11 мячей в 18 матчах, продолжая быть одним из ключевых игроков в атаке. В последних 5 матчах «Динамо» Брест отличилось 16 голами, что подтверждает силу нападения. Однако, несмотря на высокую результативность, команда продолжает пропускать – в последних 5 матчах она пропустила 6 голов.

    Последние матчи:

    • «Нафтан» 3:6 «Динамо» Брест
    • «Динамо» Брест 3:0 «Славия» Мозырь
    • «Минск» 3:2 «Динамо» Брест
    • «Динамо» Брест 3:0 «Шахтер» Солигорск
    • «Сморгонь» 0:2 «Динамо» Брест

    «Арсенал» Дзержинск

    «Арсенал» Дзержинск занимает 6-е место в таблице с 32 очками после 21 тура. Команда не проигрывает в 6 последних матчах Высшей лиги, показывая стабильность в своих результатах. В последних 5 играх они забили 9 голов, что говорит о неплохой атакующей игре. Однако защита продолжает вызывать вопросы – за те же 5 матчей команда пропустила 8 голов. Лучший бомбардир команды Юрий Ловец забил 5 голов в 19 матчах, являясь ключевой фигурой в атаке.

    Последние матчи:

    Личные встречи

    Исторически «Динамо» Брест имеет преимущество над «Арсеналом» Дзержинск. В последних 5 встречах «Динамо» Брест выиграло 4 раза, и только однажды матч завершился ничьей. В этом сезоне «Динамо» Брест уже побеждало «Арсенал» со счетом 4:1 в Кубке Беларуси, что может добавить уверенности хозяевам перед предстоящим матчем.

    Последние встречи:

    • «Динамо» Брест 4:1 «Арсенал» Дзержинск (2024)
    • «Арсенал» Дзержинск 0:2 «Динамо» Брест (2024)
    • «Арсенал» Дзержинск 0:2 «Динамо» Брест (2022)

    Статистика

    «Динамо» Брест:

    • Забивает в среднем: 3.20 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 16 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
    • 4 победы, 1 поражение в последних 5 матчах

    «Арсенал» Дзержинск:

    • Забивает в среднем: 1.80 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 9 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов
    • 3 победы, 2 ничьи в последних 5 матчах

    Прогноз на матч

    «Динамо» Брест выступает фаворитом этого матча. Команда демонстрирует отличную форму в атаке и стабильность в результатах, в то время как «Арсенал» Дзержинск продолжает испытывать проблемы в защите. Ожидается, что хозяева смогут взять контроль над игрой и обеспечить себе победу, используя свои сильные стороны в нападении.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Динамо» Брест – коэффициент 1.60
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.70
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85

    Рекомендация: Победа «Динамо» Брест за коэффициент 1.60.

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    «Динамо-Брест» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    21.09.2024 12:14
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