«Динамо» Брест – «Арсенал» Дзержинск: прогноз на матч 22-го тура Высшей лиги – 22 сентября 2024

22 сентября 2024 года на стадионе «ОСК Брестский» пройдет матч 22-го тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд Высшей лиги, где «Динамо» Брест примет «Арсенал» Дзержинск. Обе команды находятся в хорошей форме, что обещает интересное противостояние.

«Динамо» Брест

«Динамо» Брест идет на 4-м месте в Высшей лиге с 38 очками после 21 тура. Команда показывает впечатляющую результативность, забив 49 голов за 21 матч, что является лучшим показателем в турнире. Лучший бомбардир команды Егор Корцов забил 11 мячей в 18 матчах, продолжая быть одним из ключевых игроков в атаке. В последних 5 матчах «Динамо» Брест отличилось 16 голами, что подтверждает силу нападения. Однако, несмотря на высокую результативность, команда продолжает пропускать – в последних 5 матчах она пропустила 6 голов.

Последние матчи:

«Нафтан» 3:6 «Динамо» Брест

«Динамо» Брест 3:0 «Славия» Мозырь

«Минск» 3:2 «Динамо» Брест

«Динамо» Брест 3:0 «Шахтер» Солигорск

«Сморгонь» 0:2 «Динамо» Брест

«Арсенал» Дзержинск

«Арсенал» Дзержинск занимает 6-е место в таблице с 32 очками после 21 тура. Команда не проигрывает в 6 последних матчах Высшей лиги, показывая стабильность в своих результатах. В последних 5 играх они забили 9 голов, что говорит о неплохой атакующей игре. Однако защита продолжает вызывать вопросы – за те же 5 матчей команда пропустила 8 голов. Лучший бомбардир команды Юрий Ловец забил 5 голов в 19 матчах, являясь ключевой фигурой в атаке.

Последние матчи:

«Арсенал» Дзержинск 1:1 «Славия» Мозырь

«Арсенал» Дзержинск 2:6 «Днепр» Могилев (товарищеский матч)

«Шахтер» Солигорск 0:3 «Арсенал» Дзержинск

«Арсенал» Дзержинск 3:1 «Ислочь»

«Витебск» 0:0 «Арсенал» Дзержинск

Личные встречи

Исторически «Динамо» Брест имеет преимущество над «Арсеналом» Дзержинск. В последних 5 встречах «Динамо» Брест выиграло 4 раза, и только однажды матч завершился ничьей. В этом сезоне «Динамо» Брест уже побеждало «Арсенал» со счетом 4:1 в Кубке Беларуси, что может добавить уверенности хозяевам перед предстоящим матчем.

Последние встречи:

«Динамо» Брест 4:1 «Арсенал» Дзержинск (2024)

«Арсенал» Дзержинск 0:2 «Динамо» Брест (2024)

«Арсенал» Дзержинск 0:2 «Динамо» Брест (2022)

Статистика

«Динамо» Брест:

Забивает в среднем: 3.20 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 16 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

4 победы, 1 поражение в последних 5 матчах

«Арсенал» Дзержинск:

Забивает в среднем: 1.80 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 9 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов

3 победы, 2 ничьи в последних 5 матчах

Прогноз на матч

«Динамо» Брест выступает фаворитом этого матча. Команда демонстрирует отличную форму в атаке и стабильность в результатах, в то время как «Арсенал» Дзержинск продолжает испытывать проблемы в защите. Ожидается, что хозяева смогут взять контроль над игрой и обеспечить себе победу, используя свои сильные стороны в нападении.

Рекомендации для ставок:

Победа «Динамо» Брест – коэффициент 1.60

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.70

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85

Рекомендация: Победа «Динамо» Брест за коэффициент 1.60.