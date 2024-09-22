22.09.2024, воскресенье, 19:30
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Динамо-Брест
Динамо-Брест
3-1-3-2-1
16
Козакевич
23
Лях
33
Рахманов
59
Колпачук
7
Свирепа
2
Тве
24
Вакулич
62
Гордейчук
15
Орешкевич
24
Корцов
11
Барковский
3-2-4-1
1
Санько
2
Атила
99
Волков
2
Чиж
5
Вегеря
72
Позняк
11
Ловец
20
Эдгар
99
Мялковский
89
Арутюнян
25
Матяш
15
Орешкевич
87
87
15
Орешкевич
2
Тве
42
Бурак
42
Бурак
2
Тве
99
Волков
13
Орешкевич
13
Орешкевич
99
Волков
2
Атила
66
Агеев
66
Агеев
2
Атила
11
Ловец
51
Скшинецкий
51
Скшинецкий
11
Ловец
99
Мялковский
10
Ершов
10
Ершов
99
Мялковский
Остались в запасе
Динамо-Брест
Арсенал
91
Дмитрий Дударь
ВР
89
Abdoulie Jarjue
ЦЗ
15
Максим Касараб
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
21
Денис Ковалевич
ЦП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
22
Илья Черняк
ЦФ
Главный тренер
Александр Бразевич
35
Матвей Коврук
ВР
41
Дмитрий Лутик
ЦП
7
Фред Жуниор
ЦП
77
Евгений Сакута
АП
15
Егор Бабич
ЦФ
34
Артем Петренко
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Остались в запасе
91
Дмитрий Дударь
ВР
89
Abdoulie Jarjue
ЦЗ
15
Максим Касараб
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
21
Денис Ковалевич
ЦП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
22
Илья Черняк
ЦФ
Остались в запасе
35
Матвей Коврук
ВР
41
Дмитрий Лутик
ЦП
7
Фред Жуниор
ЦП
77
Евгений Сакута
АП
15
Егор Бабич
ЦФ
34
Артем Петренко
ЦФ
Главный тренер
Александр Бразевич
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Статистика матча Динамо-Брест - Арсенал
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо-Брест» против «Арсенала», 22-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 сентября 2024 в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо-Брест» – «Арсенал»
- Матч можно посмотреть на канале «Беларусь 5».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»