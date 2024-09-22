Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Динамо-Брест» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2024

«Динамо-Брест» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2024

22 сентября 2024, 18:20
Динамо-Брест
22.09.2024, воскресенье, 19:30
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
2 : 1
Завершен
Арсенал
6' А. Свирепа 45' Г. Барковский
61' Р. Мялковский
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо-Брест
16
Михаил Козакевич
ВР
23
Владислав Лях
ЛЗ
59
Илья Колпачук
ЦЗ
33
Артем Рахманов
ЦЗ
7
Александр Свирепа
ОП
2
Давид Тве
ЦП
24
Алексей Вакулич
ЦП
62
Михаил Гордейчук
ЦП
15
Ярослав Орешкевич
ПВ
24
Егор Корцов
ПВ
11
Герман Барковский
ЦФ
Главный тренер
Александр Бразевич
Арсенал
1
Иван Санько
ВР
5
Роман Вегеря
ЦЗ
72
Александр Позняк
ЦЗ
2
Атила
ЦЗ
99
Кирилл Волков
ЦЗ
2
Александр Чиж
ЦЗ
89
Вадим Арутюнян
ЦП
11
Юрий Ловец
ЦП
20
Андре Эдгар
ЦП
99
Руслан Мялковский
ЦП
25
Дмитрий Матяш
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Динамо-Брест
91
Дмитрий Дударь
ВР
87
S. Essono
ЦЗ
89
Abdoulie Jarjue
ЦЗ
15
Максим Касараб
ЦЗ
42
Никита Бурак
ЛВ
15
Сергей Кисляк
ОП
21
Денис Ковалевич
ЦП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
22
Илья Черняк
ЦФ
Арсенал
35
Матвей Коврук
ВР
13
Иван Орешкевич
ЦЗ
66
Арсений Агеев
ПЗ
10
Никита Ершов
ЛВ
51
Александр Скшинецкий
ОП
41
Дмитрий Лутик
ЦП
7
Фред Жуниор
ЦП
77
Евгений Сакута
АП
15
Егор Бабич
ЦФ
34
Артем Петренко
ЦФ
3-1-3-2-1
16
Козакевич
23
Лях
33
Рахманов
59
Колпачук
7
Свирепа
2
Тве
24
Вакулич
62
Гордейчук
15
Орешкевич
24
Корцов
11
Барковский
3-2-4-1
1
Санько
2
Атила
99
Волков
2
Чиж
5
Вегеря
72
Позняк
11
Ловец
20
Эдгар
99
Мялковский
89
Арутюнян
25
Матяш
15
Орешкевич
87
87
15
Орешкевич
2
Тве
42
Бурак
42
Бурак
2
Тве
99
Волков
13
Орешкевич
13
Орешкевич
99
Волков
2
Атила
66
Агеев
66
Агеев
2
Атила
11
Ловец
51
Скшинецкий
51
Скшинецкий
11
Ловец
99
Мялковский
10
Ершов
10
Ершов
99
Мялковский
Остались в запасе
Динамо-Брест
Арсенал
91
Дмитрий Дударь
ВР
89
Abdoulie Jarjue
ЦЗ
15
Максим Касараб
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
21
Денис Ковалевич
ЦП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
22
Илья Черняк
ЦФ
Главный тренер
Александр Бразевич
35
Матвей Коврук
ВР
41
Дмитрий Лутик
ЦП
7
Фред Жуниор
ЦП
77
Евгений Сакута
АП
15
Егор Бабич
ЦФ
34
Артем Петренко
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Остались в запасе
91
Дмитрий Дударь
ВР
89
Abdoulie Jarjue
ЦЗ
15
Максим Касараб
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
21
Денис Ковалевич
ЦП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
22
Илья Черняк
ЦФ
Остались в запасе
35
Матвей Коврук
ВР
41
Дмитрий Лутик
ЦП
7
Фред Жуниор
ЦП
77
Евгений Сакута
АП
15
Егор Бабич
ЦФ
34
Артем Петренко
ЦФ
Главный тренер
Александр Бразевич
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Статистика матча Динамо-Брест - Арсенал
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо-Брест» против «Арсенала», 22-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 сентября 2024 в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо-Брест»«Арсенал»

«Динамо-Брест» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Арсенал Динамо-Брест
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
1
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
5
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
3
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
3
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+