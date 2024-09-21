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    • «Вильярреал» – «Барселона»: прогноз на матч 6-го тура Ла Лиги – 22 сентября 2024

    «Вильярреал» – «Барселона»: прогноз на матч 6-го тура Ла Лиги – 22 сентября 2024

    22 сентября 2024 года на стадионе «Эстадио де ла Серамика» пройдет матч 6-го тура Ла Лиги, в котором «Вильярреал» примет «Барселону». Матч обещает быть захватывающим, так как обе команды находятся в отличной форме.

    «Вильярреал»

    «Вильярреал» занимает 4-е место с 11 очками после 5 туров и продолжает борьбу за топовые позиции в Ла Лиге. Команда не проигрывает в 9 последних матчах и стабильно забивает в 20 матчах подряд. В последних 5 играх «Вильярреал» забил 11 голов, но пропустил 8, что указывает на определенные проблемы в обороне. Лучший бомбардир команды – Айосе Перес с 3 голами в 5 матчах.

    Последние матчи:

    «Барселона»

    «Барселона» занимает 1-е место в Ла Лиге с 15 очками после 5 туров. Команда набрала ход, победив в 9 последних матчах и демонстрируя сильную атакующую игру. В последних 5 играх «Барселона» забила 16 голов и пропустила всего 5. Роберт Левандовски является лидером команды с 4 голами в 6 матчах.

    Последние матчи:

    Личные встречи

    «Барселона» доминирует в личных встречах с «Вильярреалом», победив в 5 последних гостевых матчах против этого соперника. Однако в январе 2024 года команды сыграли захватывающий матч, в котором «Вильярреал» одержал победу со счетом 5:3.

    Последние встречи:

    • «Барселона» 3:5 «Вильярреал» (2024)
    • «Вильярреал» 3:4 «Барселона» (2023)
    • «Вильярреал» 0:1 «Барселона» (2023)
    • «Барселона» 3:0 «Вильярреал» (2022)

    Статистика

    «Вильярреал»:

    • Забивает в среднем: 2.20 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 11 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов
    • 3 победы, 2 ничьи в последних 5 матчах

    «Барселона»:

    • Забивает в среднем: 3.20 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 16 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов
    • 5 побед в последних 5 матчах

    Прогноз на матч

    «Барселона» выглядит фаворитом, благодаря своей атакующей мощи и победной серии. Однако «Вильярреал» показывает достойную игру, особенно на домашнем стадионе. Мы можем ожидать результативную встречу с обеих сторон, но «Барселона» имеет больше шансов на успех.

    Рекомендации для ставок:

    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70
    • Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 1.90
    • Победа «Барселоны» – коэффициент 1.85

    Рекомендация: Победа «Барселоны» за коэффициент 1.85.

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    Источник: «Бомбардир»

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    21.09.2024 11:09
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