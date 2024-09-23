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    Флик прокмментировал разгром «Вильярреала»

    Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик подвел итоги гостевого матча 6-го тура Примеры с «Вильярреалом» (5:1).

    «Мы выиграли 5:1 в Вильярреале. Прекрасный матч для обеих команд, очень зрелищный. Я поздравляю мою команду, она сыграла очень хорошо.

    У «Вильярреала» были голевые моменты. Нам нужно действовать компактно, оказывать давление на соперника – это часть нашего стиля. Пока мы хорошо справляемся. Это рискованно, однако пока мы добиваемся успеха в Ла Лиге.

    Рафинья очень хорош с первого дня. Я увидел футболиста, который отдает все силы ради клуба. Это касается и того, как он действует без мяча, как защищается, как держит мяч. Здорово, что он у нас есть, как и Левандовски и Ямаль.

    Мы играем как команда, футболисты играют друг за друга, а это важно. Мне очень нравится наше отношение к делу, мы сосредоточены на футболе и делаем то, что нужно делать. И мы этим наслаждаемся. Я очень рад, что тренирую эту команду.

    «Вильярреал» никогда не сдается, но мы продолжали пытаться забить еще больше голов. И именно этого я и хочу – чтобы мы давили на протяжении 90 минут или даже 94.

    Мне очень грустно из-за того, что произошло с тер Стегеном. Мне не хочется отвечать на вопросы об этом. Я пока не смог с ним пообщаться», – сказал Флик.

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    Источник: As

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    23.09.2024 09:59
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