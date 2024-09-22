22.09.2024, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 6 тур
Испания. Примера, 6 тур
1 : 5
Завершен
Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
4-2-2-2
13
Конде
23
Кардона
2
Кошта
3
Байи
26
Фемения
14
Комесанья
10
Парехо
10
Баэна
10
Пино
7
Перес
19
Пепе
3-2-1-3-1
1
тер Стеген
36
Домингес
26
Мартинес
24
Гарсия
23
Кунде
18
Мартин
8
Педри
10
Ямаль
20
Торре
11
Рафинья
9
Левандовски
10
Парехо
18
Гуйе
18
Гуйе
10
Парехо
14
Комесанья
11
Террац
11
Террац
14
Комесанья
19
Пепе
4
Суарес
4
Суарес
19
Пепе
10
Баэна
11
Акомах
11
Акомах
10
Баэна
10
Пино
11
Барри
11
Барри
10
Пино
1
тер Стеген
1
Пенья
1
Пенья
1
тер Стеген
36
Домингес
5
Кубарси
5
Кубарси
36
Домингес
26
Мартинес
22
Форт
22
Форт
26
Мартинес
8
Педри
6
Касадо
6
Касадо
8
Педри
20
Торре
10
Виктор
10
Виктор
20
Торре
Остались в запасе
Вильярреал
Барселона
1
Луис Жуниор
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
13
Андер Астралага
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
44
Андрес Куэнка
ЦЗ
2
Guillermo Fernández
ЦП
31
Ансу Фати
ЛВ
77
Тони Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
1
Луис Жуниор
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
Остались в запасе
13
Андер Астралага
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
44
Андрес Куэнка
ЦЗ
2
Guillermo Fernández
ЦП
31
Ансу Фати
ЛВ
77
Тони Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Вильярреал - Барселона
6
1
Всего ударов по воротам
13
17
Удары в створ
4
10
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
1
Угловые удары
7
3
Нарушения
11
12
Офсайды
7
0
Количество передач
325
609
Сейвы
4
3
Точность передач %
81
90
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
12
14
Удары из-за пределов штрафной
1
3
xG (ожидаемые голы)
2.3
4.08
Смотреть прямую трансляцию матча «Вильярреал» против «Барселоны», 6-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 сентября 2024 в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вильярреал» – «Барселона»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»