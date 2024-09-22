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  • «Вильярреал» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2024

«Вильярреал» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2024

22 сентября 2024, 18:20
Вильярреал
22.09.2024, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 6 тур
1 : 5
Завершен
Барселона
38' А. Перес
20' Р. Левандовски 35' Р. Левандовски 58' П. Торре 74' Рафинья 83' Рафинья
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
13
Диего Конде
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
26
Кико Фемения
ПЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
14
Санти Комесанья
ЦП
10
Даниэль Парехо
(К) ЦП
10
Йереми Пино
ПВ
19
Николя Пепе
ЦФ
7
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
(К) ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
36
Серджи Домингес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
8
Педри
ЦП
20
Пабло Торре
АП
11
Рафинья
ПВ
10
Ламин Ямаль
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Вильярреал
1
Луис Жуниор
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
18
Пап Гуйе
ОП
11
Рамон Террац
ОП
4
Денис Суарес
АП
11
Илиас Акомах
ПВ
11
Тьерно Барри
ЦФ
Барселона
13
Андер Астралага
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
44
Андрес Куэнка
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
6
Марк Касадо
ОП
2
Guillermo Fernández
ЦП
77
Тони Фернандес
ЦФ
10
Пау Виктор
ЦФ
4-2-2-2
13
Конде
23
Кардона
2
Кошта
3
Байи
26
Фемения
14
Комесанья
10
Парехо
10
Баэна
10
Пино
7
Перес
19
Пепе
3-2-1-3-1
1
тер Стеген
36
Домингес
26
Мартинес
24
Гарсия
23
Кунде
18
Мартин
8
Педри
10
Ямаль
20
Торре
11
Рафинья
9
Левандовски
10
Парехо
18
Гуйе
18
Гуйе
10
Парехо
14
Комесанья
11
Террац
11
Террац
14
Комесанья
19
Пепе
4
Суарес
4
Суарес
19
Пепе
10
Баэна
11
Акомах
11
Акомах
10
Баэна
10
Пино
11
Барри
11
Барри
10
Пино
1
тер Стеген
1
Пенья
1
Пенья
1
тер Стеген
36
Домингес
5
Кубарси
5
Кубарси
36
Домингес
26
Мартинес
22
Форт
22
Форт
26
Мартинес
8
Педри
6
Касадо
6
Касадо
8
Педри
20
Торре
10
Виктор
10
Виктор
20
Торре
Остались в запасе
Вильярреал
Барселона
1
Луис Жуниор
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
13
Андер Астралага
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
44
Андрес Куэнка
ЦЗ
2
Guillermo Fernández
ЦП
31
Ансу Фати
ЛВ
77
Тони Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
1
Луис Жуниор
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
Остались в запасе
13
Андер Астралага
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
44
Андрес Куэнка
ЦЗ
2
Guillermo Fernández
ЦП
31
Ансу Фати
ЛВ
77
Тони Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Вильярреал - Барселона
6
1
Всего ударов по воротам
13
17
Удары в створ
4
10
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
1
Угловые удары
7
3
Нарушения
11
12
Офсайды
7
0
Количество передач
325
609
Сейвы
4
3
Точность передач %
81
90
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
12
14
Удары из-за пределов штрафной
1
3
xG (ожидаемые голы)
2.3
4.08

Смотреть прямую трансляцию матча «Вильярреал» против «Барселоны», 6-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 сентября 2024 в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вильярреал» – «Барселона»

«Вильярреал» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Барселона Вильярреал
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