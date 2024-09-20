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  • Медведев назвал причину ухода Марио Фернандеса из «Зенита»

Медведев назвал причину ухода Марио Фернандеса из «Зенита»

20 сентября 2024, 17:40
12

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев объяснил, почему Марио Фернандес покинул клуб. Петербуржцы не стали продлевать контракт с бразильцем по медицинским причинам.

«Мы надеялись, что после операции он сможет вернуться на профессиональный уровень. Он все для этого делал. И врачи. Марио работал в три раза больше, чем все остальные. У него была мечта вернуться на профессиональный уровень.

Мы были готовы продлить с ним контракт, но по медицинским показателям этого не произошло. Очень обидно, желаем ему здоровья. Надеюсь, что в ветеранских матчах он сможет принять участие», – сказал Медведев.

  • Марио Фернандес перешел в «Зенит» в июле 2023 года.
  • Он провел за команду 18 матчей, не отметившись результативными действиями.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Фернандес Марио Медведев Александр
Комментарии (12)
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Fju-2
1726843442
В матче ветеранов Зенита и Спартака, ждём противостояния Марио Фернандеса с Джоном Терри.
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Скай
1726843504
Быдлан, не надо бла бла, бЗденит параша, бЗдинитец позор российского футбола, вот весь и сказ
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...уефан
1726843718
...в смысле, что ваше здоровье - ваши проблемы...
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Спартачище
1726844569
Да просто перекупили игруна у своих нацпроект друзей из цдка А теперь выкидывают за ненадобностью Вот такое отношение к игрунам на болотах А испачкавшись болотной грязью, карьеру и репутацию уже не отмыть
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FWSPM
1726845807
Очередное вранье. не было там никаких проблем по медицинским показателям просто парень хотел 2 млн евро в год а ты зажал вот и вся история
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Cleaner
1726847032
Марио растряс ЖИРНОГО Зенита на бабло и уехал на родину!!!...)))
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balam
1726847145
надо наших руководителей тоже врачу показать
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subbotaspartak
1726847627
Болезнью заболел...
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