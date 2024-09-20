Медведев назвал причину ухода Марио Фернандеса из «Зенита»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев объяснил, почему Марио Фернандес покинул клуб. Петербуржцы не стали продлевать контракт с бразильцем по медицинским причинам.

«Мы надеялись, что после операции он сможет вернуться на профессиональный уровень. Он все для этого делал. И врачи. Марио работал в три раза больше, чем все остальные. У него была мечта вернуться на профессиональный уровень.

Мы были готовы продлить с ним контракт, но по медицинским показателям этого не произошло. Очень обидно, желаем ему здоровья. Надеюсь, что в ветеранских матчах он сможет принять участие», – сказал Медведев.