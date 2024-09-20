«Шахтер» Солигорск – «Неман»: прогноз на матч 22-го тура Высшей лиги – 21 сентября 2024

21 сентября 2024 года на стадионе «Строитель» пройдет матч 22-го тура Высшей лиги Беларуси, в котором «Шахтер» Солигорск примет «Неман». «Шахтер» Солигорск борется за выживание, тогда как «Неман» стремится укрепить свои позиции на вершине турнирной таблицы. Ожидается интересная и напряженная встреча.

«Шахтер» Солигорск

«Шахтер» Солигорск занимает последнее место в таблице после 21 тура с 0 очков. Команда испытывает значительные проблемы как в атаке, так и в обороне. В последних 5 матчах подопечные Станислава Суворова забили всего 1 гол, пропустив при этом 7. Лучший бомбардир команды, Денис Ковалевич, забил всего 4 гола в 21 матче, что явно недостаточно для эффективной игры в нападении. Несмотря на это, команда показывает неплохую форму на домашнем стадионе, особенно в матчах против «Немана», где не проигрывает в 11 из 12 последних встреч.

Последние матчи:

«Слуцк» 0:0 «Шахтер» Солигорск

«Шахтер» Солигорск 0:3 «Арсенал» Дзержинск

«Славия» Мозырь 0:1 «Шахтер» Солигорск

«Динамо» Брест 3:0 «Шахтер» Солигорск

«Шахтер» Солигорск 0:1 «Ислочь»

«Неман»

«Неман» занимает 1-е место в таблице с 43 очками после 20 туров. Подопечные Игоря Ковалевича демонстрируют стабильную игру как в атаке, так и в обороне. Несмотря на неожиданное поражение от «Ислочи» (0:3) в последнем туре, команда продолжает бороться за чемпионство. Павел Савицкий, лидер команды по забитым голам, на счету которого 9 мячей, представляет серьезную угрозу для любой обороны.

Последние матчи:

Личные встречи

В последних личных встречах «Неман» одержал несколько уверенных побед над «Шахтером». Однако, стоит отметить, что на своем поле «Шахтер» Солигорск традиционно играет лучше, не проигрывая в 11 из 12 последних встреч с этим соперником. В последней очной встрече в мае 2024 года «Неман» победил со счетом 1:0.

Последние встречи:

02.05.2024 «Неман» 1:0 «Шахтер» Солигорск

17.02.2024 «Неман» 2:1 «Шахтер» Солигорск (товарищеский матч)

27.09.2023 «Шахтер» Солигорск 2:5 «Неман»

Статистика

«Шахтер» Солигорск:

Забивает в среднем: 0.20 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 1 гол

Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов

1 победа, 1 ничья и 3 поражения в последних 5 матчах

«Неман»:

Забивает в среднем: 1.80 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 9 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

3 победы, 1 ничья и 1 поражение в последних 5 матчах

Прогноз на матч

«Неман» считается фаворитом в этом противостоянии, несмотря на то, что матч пройдет на выезде. «Шахтер» Солигорск находится в тяжелом положении, а его слабая атака вряд ли сможет пробить оборону лидера чемпионата. С другой стороны, «Неман» показывает стабильную игру в атаке и должен уверенно контролировать ход встречи.

Рекомендации для ставок:

Победа «Немана» – коэффициент 1.55

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.80

Оба не забьют – коэффициент 1.70

Рекомендация: Победа «Немана» за коэффициент 1.55.