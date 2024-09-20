«Шахтер» Солигорск – «Неман»: прогноз на матч 22-го тура Высшей лиги – 21 сентября 2024

21 сентября 2024 года на стадионе «Строитель» пройдет матч 22-го тура Высшей лиги Беларуси, в котором «Шахтер» Солигорск примет «Неман». «Шахтер» Солигорск борется за выживание, тогда как «Неман» стремится укрепить свои позиции на вершине турнирной таблицы. Ожидается интересная и напряженная встреча.
«Шахтер» Солигорск
«Шахтер» Солигорск занимает последнее место в таблице после 21 тура с 0 очков. Команда испытывает значительные проблемы как в атаке, так и в обороне. В последних 5 матчах подопечные Станислава Суворова забили всего 1 гол, пропустив при этом 7. Лучший бомбардир команды, Денис Ковалевич, забил всего 4 гола в 21 матче, что явно недостаточно для эффективной игры в нападении. Несмотря на это, команда показывает неплохую форму на домашнем стадионе, особенно в матчах против «Немана», где не проигрывает в 11 из 12 последних встреч.
Последние матчи:
- «Слуцк» 0:0 «Шахтер» Солигорск
- «Шахтер» Солигорск 0:3 «Арсенал» Дзержинск
- «Славия» Мозырь 0:1 «Шахтер» Солигорск
- «Динамо» Брест 3:0 «Шахтер» Солигорск
- «Шахтер» Солигорск 0:1 «Ислочь»
«Неман»
«Неман» занимает 1-е место в таблице с 43 очками после 20 туров. Подопечные Игоря Ковалевича демонстрируют стабильную игру как в атаке, так и в обороне. Несмотря на неожиданное поражение от «Ислочи» (0:3) в последнем туре, команда продолжает бороться за чемпионство. Павел Савицкий, лидер команды по забитым голам, на счету которого 9 мячей, представляет серьезную угрозу для любой обороны.
Последние матчи:
- «Неман» 0:3 «Ислочь»
- «Витебск» 0:1 «Неман»
- «Неман» 3:1 «Днепр» Могилев
- «Торпедо-БелАЗ» 1:4 «Неман»
- «Неман» 1:1 «Гомель»
Личные встречи
В последних личных встречах «Неман» одержал несколько уверенных побед над «Шахтером». Однако, стоит отметить, что на своем поле «Шахтер» Солигорск традиционно играет лучше, не проигрывая в 11 из 12 последних встреч с этим соперником. В последней очной встрече в мае 2024 года «Неман» победил со счетом 1:0.
Последние встречи:
- 02.05.2024 «Неман» 1:0 «Шахтер» Солигорск
- 17.02.2024 «Неман» 2:1 «Шахтер» Солигорск (товарищеский матч)
- 27.09.2023 «Шахтер» Солигорск 2:5 «Неман»
Статистика
«Шахтер» Солигорск:
- Забивает в среднем: 0.20 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 1 гол
- Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов
- 1 победа, 1 ничья и 3 поражения в последних 5 матчах
«Неман»:
- Забивает в среднем: 1.80 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 9 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
- 3 победы, 1 ничья и 1 поражение в последних 5 матчах
Прогноз на матч
«Неман» считается фаворитом в этом противостоянии, несмотря на то, что матч пройдет на выезде. «Шахтер» Солигорск находится в тяжелом положении, а его слабая атака вряд ли сможет пробить оборону лидера чемпионата. С другой стороны, «Неман» показывает стабильную игру в атаке и должен уверенно контролировать ход встречи.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Немана» – коэффициент 1.55
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.80
- Оба не забьют – коэффициент 1.70
Рекомендация: Победа «Немана» за коэффициент 1.55.