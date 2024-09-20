«Лилль» – «Страсбур»: прогноз на матч 5-го тура Лиги 1 – 21 сентября 2024

21 сентября 2024 года на стадионе «Пьер Моруа» пройдет матч 5-го тура Лиги 1 между «Лиллем» и «Страсбуром». «Лилль» стремится подняться в таблице, а «Страсбур» пытается стабилизировать игру в защите.
«Лилль»
«Лилль» занимает 8-е место в Лиге 1 с 6 очками после 4 туров. Команда Брюно Женезио показывает неуверенную игру в обороне, пропустив 8 голов в последних 5 матчах. Однако нападение остается стабильным благодаря Эдону Жегрове, который уже забил 7 голов в 6 играх. Последние результаты команды оставляют желать лучшего – 4 поражения подряд. Тем не менее, «Лилль» способен воспользоваться слабостями «Страсбура» и организовать атаку.
Последние матчи:
- «Спортинг» 2:0 «Лилль» (Лига чемпионов)
- «Сент-Этьен» 1:0 «Лилль» (Лига 1)
- «Лилль» 1:3 «ПСЖ» (Лига 1)
- «Славия» 2:1 «Лилль» (Лига чемпионов)
- «Лилль» 2:0 «Анжер» (Лига 1)
«Страсбур»
«Страсбур» находится на 10-м месте с 5 очками после 4 туров. Команда Лиэма Росеньора хорошо проявляет себя в атаке, забив 8 голов в последних 5 играх, но их защита допускает слишком много ошибок, пропустив столько же голов за тот же период. «Страсбур» стабильно забивает в последних 8 матчах, но проблемы в обороне мешают команде набирать очки.
Последние матчи:
- «Страсбур» 1:1 «Анжер» (Лига 1)
- «Лион» 4:3 «Страсбур» (Лига 1)
- «Страсбур» 3:1 «Ренн» (Лига 1)
- «Монпелье» 1:1 «Страсбур» (Лига 1)
- «Боруссия» М 1:0 «Страсбур» (Товарищеский матч)
Личные встречи
Исторически «Лилль» доминирует в личных встречах с «Страсбуром». В последних 6 матчах «Лилль» одержал 5 побед, причем в 3 из этих игр команда не пропускала. «Страсбур» побеждал «Лилль» только один раз за этот период – в декабре 2023 года со счетом 2:1.
Последние встречи:
- «Лилль» 1:0 «Страсбур» (2024)
- «Страсбур» 2:1 «Лилль» (2023)
- «Лилль» 2:0 «Страсбур» (2023)
- «Страсбур» 0:3 «Лилль» (2022)
- «Лилль» 1:0 «Страсбур» (2022)
Статистика
«Лилль»:
- Забивает в среднем: 0.80 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 4 гола
- Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов
- 1 победа, 4 поражения в последних 5 матчах
«Страсбур»:
- Забивает в среднем: 1.60 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 8 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов
- 1 победа, 2 ничьи, 2 поражения в последних 5 матчах
Прогноз на матч
Ожидается напряженная игра, в которой «Лилль» постарается прервать серию неудач, а «Страсбур» попытается сохранить свою результативность. С учетом слабостей в обороне обеих команд, наиболее вероятным исходом будет матч с голами с обеих сторон.
Рекомендации для ставок:
- Обе команды забьют – коэффициент 1.75
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80
- Победа «Лилля» – коэффициент 2.10
Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.75.