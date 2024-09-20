«Лилль» – «Страсбур»: прогноз на матч 5-го тура Лиги 1 – 21 сентября 2024

21 сентября 2024 года на стадионе «Пьер Моруа» пройдет матч 5-го тура Лиги 1 между «Лиллем» и «Страсбуром». «Лилль» стремится подняться в таблице, а «Страсбур» пытается стабилизировать игру в защите.

«Лилль»

«Лилль» занимает 8-е место в Лиге 1 с 6 очками после 4 туров. Команда Брюно Женезио показывает неуверенную игру в обороне, пропустив 8 голов в последних 5 матчах. Однако нападение остается стабильным благодаря Эдону Жегрове, который уже забил 7 голов в 6 играх. Последние результаты команды оставляют желать лучшего – 4 поражения подряд. Тем не менее, «Лилль» способен воспользоваться слабостями «Страсбура» и организовать атаку.

Последние матчи:

«Страсбур»

«Страсбур» находится на 10-м месте с 5 очками после 4 туров. Команда Лиэма Росеньора хорошо проявляет себя в атаке, забив 8 голов в последних 5 играх, но их защита допускает слишком много ошибок, пропустив столько же голов за тот же период. «Страсбур» стабильно забивает в последних 8 матчах, но проблемы в обороне мешают команде набирать очки.

Последние матчи:

Личные встречи

Исторически «Лилль» доминирует в личных встречах с «Страсбуром». В последних 6 матчах «Лилль» одержал 5 побед, причем в 3 из этих игр команда не пропускала. «Страсбур» побеждал «Лилль» только один раз за этот период – в декабре 2023 года со счетом 2:1.

Последние встречи:

«Лилль» 1:0 «Страсбур» (2024)

«Страсбур» 2:1 «Лилль» (2023)

«Лилль» 2:0 «Страсбур» (2023)

«Страсбур» 0:3 «Лилль» (2022)

«Лилль» 1:0 «Страсбур» (2022)

Статистика

«Лилль»:

Забивает в среднем: 0.80 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 4 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов

1 победа, 4 поражения в последних 5 матчах

«Страсбур»:

Забивает в среднем: 1.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 8 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов

1 победа, 2 ничьи, 2 поражения в последних 5 матчах

Прогноз на матч

Ожидается напряженная игра, в которой «Лилль» постарается прервать серию неудач, а «Страсбур» попытается сохранить свою результативность. С учетом слабостей в обороне обеих команд, наиболее вероятным исходом будет матч с голами с обеих сторон.

Рекомендации для ставок:

Обе команды забьют – коэффициент 1.75

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

Победа «Лилля» – коэффициент 2.10

Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.75.