Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • «Лилль» – «Страсбур»: прогноз на матч 5-го тура Лиги 1 – 21 сентября 2024

    «Лилль» – «Страсбур»: прогноз на матч 5-го тура Лиги 1 – 21 сентября 2024

    21 сентября 2024 года на стадионе «Пьер Моруа» пройдет матч 5-го тура Лиги 1 между «Лиллем» и «Страсбуром». «Лилль» стремится подняться в таблице, а «Страсбур» пытается стабилизировать игру в защите.

    «Лилль»

    «Лилль» занимает 8-е место в Лиге 1 с 6 очками после 4 туров. Команда Брюно Женезио показывает неуверенную игру в обороне, пропустив 8 голов в последних 5 матчах. Однако нападение остается стабильным благодаря Эдону Жегрове, который уже забил 7 голов в 6 играх. Последние результаты команды оставляют желать лучшего – 4 поражения подряд. Тем не менее, «Лилль» способен воспользоваться слабостями «Страсбура» и организовать атаку.

    Последние матчи:

    «Страсбур»

    «Страсбур» находится на 10-м месте с 5 очками после 4 туров. Команда Лиэма Росеньора хорошо проявляет себя в атаке, забив 8 голов в последних 5 играх, но их защита допускает слишком много ошибок, пропустив столько же голов за тот же период. «Страсбур» стабильно забивает в последних 8 матчах, но проблемы в обороне мешают команде набирать очки.

    Последние матчи:

    • «Страсбур» 1:1 «Анжер» (Лига 1)
    • «Лион» 4:3 «Страсбур» (Лига 1)
    • «Страсбур» 3:1 «Ренн» (Лига 1)
    • «Монпелье» 1:1 «Страсбур» (Лига 1)
    • «Боруссия» М 1:0 «Страсбур» (Товарищеский матч)

    Личные встречи

    Исторически «Лилль» доминирует в личных встречах с «Страсбуром». В последних 6 матчах «Лилль» одержал 5 побед, причем в 3 из этих игр команда не пропускала. «Страсбур» побеждал «Лилль» только один раз за этот период – в декабре 2023 года со счетом 2:1.

    Последние встречи:

    • «Лилль» 1:0 «Страсбур» (2024)
    • «Страсбур» 2:1 «Лилль» (2023)
    • «Лилль» 2:0 «Страсбур» (2023)
    • «Страсбур» 0:3 «Лилль» (2022)
    • «Лилль» 1:0 «Страсбур» (2022)

    Статистика

    «Лилль»:

    • Забивает в среднем: 0.80 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 4 гола
    • Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов
    • 1 победа, 4 поражения в последних 5 матчах

    «Страсбур»:

    • Забивает в среднем: 1.60 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 8 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов
    • 1 победа, 2 ничьи, 2 поражения в последних 5 матчах

    Прогноз на матч

    Ожидается напряженная игра, в которой «Лилль» постарается прервать серию неудач, а «Страсбур» попытается сохранить свою результативность. С учетом слабостей в обороне обеих команд, наиболее вероятным исходом будет матч с голами с обеих сторон.

    Рекомендации для ставок:

    • Обе команды забьют – коэффициент 1.75
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80
    • Победа «Лилля» – коэффициент 2.10

    Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.75.

    Новости по теме
    «Лилль» – «Страсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.09.2024 13:38
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+