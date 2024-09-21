Составы команд
Лилль
Лилль
4-3-2-1
30
Шевалье
3
Гудмундссон
2
Манди
18
Диаките
12
Менье
7
Гомес
21
Андре
20
Гомеш
5
Кабелла
27
Жегрова
15
Дэвид
4-2-2-2
1
Петрович
20
Дуэ
6
Дукуре
4
Соу
19
Сарр
17
Сантос
19
Диарра
11
Нанаси
22
Морейра
7
Баква
22
Эмега
Остались в запасе
Лилль
Страсбур
1
Вито Манноне
ВР
16
Марк-Орель Каяр
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
4
Александро
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
32
Айюб Буадди
АП
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
17
Аарон Малуда
ЦФ
18
Мохамед Байо
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
21
Абакар Силла
ЦЗ
6
Жуниор Мванга
ЦЗ
29
Марвин Сенайя
ПЗ
26
Папе Дьонг
ЦП
80
Феликс Лемарешаль
ЦП
18
Жереми Себа
ПВ
22
O. Perea
ЦФ
14
Секу Мара
ЦФ
Главный тренер
Лайам Росеньор
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
16
Марк-Орель Каяр
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
4
Александро
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
32
Айюб Буадди
АП
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
17
Аарон Малуда
ЦФ
18
Мохамед Байо
ЦФ
Остались в запасе
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
21
Абакар Силла
ЦЗ
6
Жуниор Мванга
ЦЗ
29
Марвин Сенайя
ПЗ
26
Папе Дьонг
ЦП
80
Феликс Лемарешаль
ЦП
18
Жереми Себа
ПВ
22
O. Perea
ЦФ
14
Секу Мара
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Лайам Росеньор
Статистика матча Лилль - Страсбур
Всего ударов по воротам
15
12
Удары в створ
7
9
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
9
5
Нарушения
16
12
Офсайды
4
2
Количество передач
565
327
Сейвы
7
4
Точность передач %
88
80
Удары мимо ворот
6
0
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
10
11
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
2.03
1.78
Смотреть прямую трансляцию матча «Лилль» против «Страсбурга», 5-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 сентября 2024 в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лилль» – «Страсбург»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»