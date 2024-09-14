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    • БАТЭ – «Витебск»: прогноз на матч 5-го тура Высшей лиги Беларуси – 15 сентября 2024

    БАТЭ – «Витебск»: прогноз на матч 5-го тура Высшей лиги Беларуси – 15 сентября 2024

    15 сентября 2024 года на стадионе «Борисов-Арена» состоится матч 5-го тура Высшей лиги Беларуси, в котором встретятся БАТЭ и «Витебск». Оба клуба не показывают стабильных результатов в последнее время, что делает этот матч важным для обеих команд.

    БАТЭ

    БАТЭ занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко после 20 туров. Команда проходит через кризис, не выигрывая в последних 7 матчах подряд. Слабая форма в защите сказывается на результатах – в последних 5 матчах команда пропустила 7 голов. Несмотря на это, атакующая линия во главе с Олегом Никифоренко остается способной создавать опасные моменты.

    Последние матчи БАТЭ:

    «Витебск»

    «Витебск» занимает 7-е место с 29 очками после 20 туров, но также сталкивается с трудностями – команда не может победить в последних 3 матчах. Тем не менее, нападение в лице Руслана Теверова продолжает забивать, а оборона выглядит несколько стабильнее по сравнению с соперником.

    Последние матчи «Витебск»:

    Личные встречи

    БАТЭ и «Витебск встречались 17 раз за последние несколько сезонов, и преимущество за этим периодом остается за БАТЭ. Однако в последней игре победу одержал «Витебск» (1:0 в апреле 2024 года). Это добавляет интриги в предстоящий матч, так как «Витебск» будет стараться закрепить свое преимущество.

    Последние встречи:

    • «Витебск» 1:0 БАТЭ (2024)
    • «Витебск» 1:1 БАТЭ (2022)
    • БАТЭ 2:1 «Витебск» (2022)

    Статистика

    • БАТЭ: 2 ничьи, 3 поражения в последних 5 матчах.
    • «Витебск»: 1 победа, 1 ничья, 3 поражения в последних 5 матчах.
    • БАТЭ забил 3 гола и пропустил 7 в последних 5 матчах.
    • «Витебск» забил 4 гола и пропустил 5 в последних 5 матчах.

    Прогноз на матч

    С учетом текущей формы обеих команд и их результатов в последних играх, «Витебск» выглядит более стабильным, несмотря на их последние трудности. У БАТЭ продолжаются проблемы в обороне, и это может сыграть на руку гостям. Мы ожидаем упорный матч с небольшим количеством голов.

    Рекомендации для ставок:

    • Ничья – коэффициент 3.20
    • Обе забьют – коэффициент 1.90
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.70

    Рекомендация: Ничья за коэффициент 3.20.

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    БАТЭ – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    14.09.2024 16:13
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