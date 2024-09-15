15.09.2024, воскресенье, 17:30
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
БАТЭ
БАТЭ
4-1-1-2-2
35
Скопец
14
Жимо
5
Мартынов
55
Аффи
14
Пашевич
13
Алексиевич
8
Русенчик
27
Пилецкий
8
Ануфриев
9
Шведчиков
89
Джикия
4-1-2-1-2
12
Харитонов
4
Скитов
24
Маглуар
23
Наумов
8
Мосесов
30
Башилов
7
Лисовский
22
Скибский
55
Гирс
10
Варданян
9
Теверов
27
Пилецкий
17
Черноок
17
Черноок
27
Пилецкий
89
Джикия
19
Омиртаев
19
Омиртаев
89
Джикия
55
Гирс
2
Гулецкий
2
Гулецкий
55
Гирс
7
Лисовский
20
Краснов
20
Краснов
7
Лисовский
10
Варданян
14
Червяков
14
Червяков
10
Варданян
Остались в запасе
БАТЭ
Витебск
23
Владислав Игнатьев
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
5
Егор Осипов
ЦЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
5
Заи Сидибе
ОП
68
Данила Жульпа
ЦП
9
Николай Мирский
ЛВ
88
Захар Гицелев
ЦФ
Главный тренер
Иван Мигаль
77
Дмитрий Гущенко
ВР
22
Семён Егоров
ЦЗ
17
Евгений Новых
ЦЗ
43
Javokhir Utamurodov
ЦЗ
26
Вадим Ткаченко
ОП
37
Mark Krasnov
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
Остались в запасе
23
Владислав Игнатьев
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
5
Егор Осипов
ЦЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
5
Заи Сидибе
ОП
68
Данила Жульпа
ЦП
9
Николай Мирский
ЛВ
88
Захар Гицелев
ЦФ
Остались в запасе
77
Дмитрий Гущенко
ВР
22
Семён Егоров
ЦЗ
17
Евгений Новых
ЦЗ
43
Javokhir Utamurodov
ЦЗ
26
Вадим Ткаченко
ОП
37
Mark Krasnov
ЦФ
Главный тренер
Иван Мигаль
Главный тренер
Сергей Ясинский
Статистика матча БАТЭ - Витебск
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Смотреть прямую трансляцию матча БАТЭ против «Витебска», 21-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 сентября 2024 в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча БАТЭ – «Витебск»
- Матч можно посмотреть на канале «Беларусь 5».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»