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  • БАТЭ – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2024

БАТЭ – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2024

15 сентября 2024, 16:20
БАТЭ
15.09.2024, воскресенье, 17:30
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
1 : 0
Завершен
Витебск
88' О. Омиртаев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
БАТЭ
35
Арсений Скопец
ВР
14
Шериф Жимо
ЛЗ
14
Павел Пашевич
ЦЗ
5
Александр Мартынов
ЦЗ
55
Янн Эммануэль Аффи
ЦЗ
27
Роман Пилецкий
ЛВ
13
Илья Алексиевич
ОП
8
Владислав Русенчик
ЦП
8
Александр Ануфриев
АП
89
Темур Джикия
ЦФ
9
Александр Шведчиков
ЦФ
Главный тренер
Иван Мигаль
Витебск
12
Дмитрий Харитонов
ВР
8
Ян Мосесов
ЛЗ
24
Эгедег Маглуар
ЦЗ
23
Никита Наумов
ЦЗ
4
Артем Скитов
ПЗ
22
Ян Скибский
ЛП
30
Михаил Башилов
ОП
7
Роман Лисовский
ЦП
55
Дмитрий Гирс
ПВ
9
Руслан Теверов
ЦФ
10
Карен Варданян
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
БАТЭ
23
Владислав Игнатьев
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
5
Егор Осипов
ЦЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
9
Николай Мирский
ЛВ
5
Заи Сидибе
ОП
68
Данила Жульпа
ЦП
17
Кирилл Черноок
АП
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
88
Захар Гицелев
ЦФ
Витебск
77
Дмитрий Гущенко
ВР
2
Евгений Гулецкий
ЛЗ
22
Семён Егоров
ЦЗ
17
Евгений Новых
ЦЗ
43
Javokhir Utamurodov
ЦЗ
26
Вадим Ткаченко
ОП
20
Евгений Краснов
ЦП
14
Захар Червяков
ЦФ
37
Mark Krasnov
ЦФ
4-1-1-2-2
35
Скопец
14
Жимо
5
Мартынов
55
Аффи
14
Пашевич
13
Алексиевич
8
Русенчик
27
Пилецкий
8
Ануфриев
9
Шведчиков
89
Джикия
4-1-2-1-2
12
Харитонов
4
Скитов
24
Маглуар
23
Наумов
8
Мосесов
30
Башилов
7
Лисовский
22
Скибский
55
Гирс
10
Варданян
9
Теверов
27
Пилецкий
17
Черноок
17
Черноок
27
Пилецкий
89
Джикия
19
Омиртаев
19
Омиртаев
89
Джикия
55
Гирс
2
Гулецкий
2
Гулецкий
55
Гирс
7
Лисовский
20
Краснов
20
Краснов
7
Лисовский
10
Варданян
14
Червяков
14
Червяков
10
Варданян
Остались в запасе
БАТЭ
Витебск
23
Владислав Игнатьев
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
5
Егор Осипов
ЦЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
5
Заи Сидибе
ОП
68
Данила Жульпа
ЦП
9
Николай Мирский
ЛВ
88
Захар Гицелев
ЦФ
Главный тренер
Иван Мигаль
77
Дмитрий Гущенко
ВР
22
Семён Егоров
ЦЗ
17
Евгений Новых
ЦЗ
43
Javokhir Utamurodov
ЦЗ
26
Вадим Ткаченко
ОП
37
Mark Krasnov
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
Остались в запасе
23
Владислав Игнатьев
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
5
Егор Осипов
ЦЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
5
Заи Сидибе
ОП
68
Данила Жульпа
ЦП
9
Николай Мирский
ЛВ
88
Захар Гицелев
ЦФ
Остались в запасе
77
Дмитрий Гущенко
ВР
22
Семён Егоров
ЦЗ
17
Евгений Новых
ЦЗ
43
Javokhir Utamurodov
ЦЗ
26
Вадим Ткаченко
ОП
37
Mark Krasnov
ЦФ
Главный тренер
Иван Мигаль
Главный тренер
Сергей Ясинский
Статистика матча БАТЭ - Витебск
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2

Смотреть прямую трансляцию матча БАТЭ против «Витебска», 21-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 сентября 2024 в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча БАТЭ«Витебск»

БАТЭ-Витебск смотреть онлайн 15 сентября

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Витебск БАТЭ
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