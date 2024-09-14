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    • «Дженоа» – «Рома»: прогноз на матч 4-го тура Серии А – 15 сентября 2024

    «Дженоа» – «Рома»: прогноз на матч 4-го тура Серии А – 15 сентября 2024

    15 сентября 2024 года на стадионе «Луиджи Феррарис» состоится матч 4-го тура Серии А между «Дженоа» и «Ромой». Оба клуба нуждаются в победе для укрепления своих позиций в турнире, однако находятся в разной форме, что делает этот матч интересным для анализа.

    «Дженоа»

    Главный тренер: Альберто Джилардино

    «Дженоа» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 4 очка в 3 турах. Команда демонстрирует неплохую форму, победив в 3 из последних 5 матчей. За последние 5 игр они забили 6 голов, пропустив 5, что указывает на стабильность в обороне и атаке. Важно отметить, что «Дженоа» пропускает в среднем 1 гол за игру, что говорит о достаточно плотной защите.

    Последние матчи:

    «Рома»

    Главный тренер: Даниэле Де Росси

    «Рома» начала сезон неудачно, занимая 17-е место с 2 очками после 3 туров. Команда одержала только одну победу в последних 5 матчах и трижды сыграла вничью. За последние 5 игр они забили 6 голов и пропустили всего 3, демонстрируя хорошую защиту. В среднем «Рома» пропускает 0.6 гола за игру, но им не хватает эффективности в атаке.

    Последние матчи:

    Личные встречи

    В последних встречах «Рома» доминировала над «Дженоа», одержав 4 победы в 6 последних матчах. В последней очной встрече в мае 2024 года «Рома» выиграла 1:0.

    Последние встречи:

    Статистика

    • «Дженоа»: 3 победы, 1 ничья и 1 поражение в последних 5 матчах. Забили 6 голов и пропустили 5.
    • «Рома»: 1 победа, 3 ничьи и 1 поражение в последних 5 матчах. Забили 6 голов и пропустили 3.

    Прогноз на матч

    Исходя из текущей формы и статистики личных встреч, «Рома» имеет небольшое преимущество благодаря более стабильной защите. Однако «Дженоа» показывает неплохую результативность, особенно в домашних матчах, что может стать фактором в этой игре. Ожидается упорная борьба с небольшим количеством голов.

    Рекомендации для ставок:

    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.80
    • Обе забьют – Нет – коэффициент 1.90
    • Ничья – коэффициент 3.30

    Рекомендация: Тотал меньше 2.5 голов за коэффициент 1.80.

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    Источник: «Бомбардир»

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    14.09.2024 12:01
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