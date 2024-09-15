15.09.2024, воскресенье, 13:30
Италия. Серия А, 4 тур
Италия. Серия А, 4 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Дженоа
Дженоа
3-2-3-2
95
Голлини
38
Вольяччо
5
Де Винтер
22
Васкес
3
Мартин
20
Сабелли
32
Френдруп
47
Бадель
2
Торсбю
9
Пинамонти
81
Экубан
3-3-2-2
99
Свилар
23
Манчини
5
Н'Дика
17
Анхелиньо
61
Писилли
4
Кристанте
17
Коне
56
Салемакерс
92
Эль-Шаарави
9
Довбик
21
Дибала
47
Бадель
32
Бохинен
32
Бохинен
47
Бадель
2
Торсбю
17
Малиновский
17
Малиновский
2
Торсбю
81
Экубан
18
Эхатор
18
Эхатор
81
Экубан
38
Вольяччо
9
Витинья
9
Витинья
38
Вольяччо
56
Салемакерс
22
Эрмосо
22
Эрмосо
56
Салемакерс
92
Эль-Шаарави
2
Челик
2
Челик
92
Эль-Шаарави
21
Дибала
8
Бальданци
8
Бальданци
21
Дибала
61
Писилли
7
Пеллегрини
7
Пеллегрини
61
Писилли
9
Довбик
14
Шомуродов
14
Шомуродов
9
Довбик
Остались в запасе
Дженоа
Рома
39
Даниэле Соммарива
ВР
1
Никола Леали
ВР
5
Онест Аганор
ЦЗ
28
Алан Маттурро
ЦЗ
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
73
Патрицио Мазини
ЦП
80
Federico Accornero
ЦП
Главный тренер
Альберто Джилардино
13
Мэтью Райан
ВР
1
Ренато Марин
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
2
Буба Сангаре
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
18
Матиас Соуле
ПВ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Остались в запасе
39
Даниэле Соммарива
ВР
1
Никола Леали
ВР
5
Онест Аганор
ЦЗ
28
Алан Маттурро
ЦЗ
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
73
Патрицио Мазини
ЦП
80
Federico Accornero
ЦП
Остались в запасе
13
Мэтью Райан
ВР
1
Ренато Марин
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
2
Буба Сангаре
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
18
Матиас Соуле
ПВ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Статистика матча Дженоа - Рома
2
5
Всего ударов по воротам
20
16
Удары в створ
8
6
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
4
5
Нарушения
9
12
Офсайды
1
1
Количество передач
383
418
Сейвы
4
6
Точность передач %
84
83
Удары мимо ворот
6
8
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
13
14
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
1.22
2.37
Смотреть прямую трансляцию матча «Дженоа» против «Ромы», 4-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 сентября 2024 в 13:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Дженоа» – «Рома»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»