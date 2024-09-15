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  • «Дженоа» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2024

«Дженоа» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2024

15 сентября 2024, 12:20
Дженоа
15.09.2024, воскресенье, 13:30
Италия. Серия А, 4 тур
1 : 1
Завершен
Рома
90+6' К. Де Винтер
37' А. Довбик
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
3
Аарон Мартин
ЛЗ
38
Алессандро Вольяччо
ЦЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
32
Мортен Френдруп
ЦП
47
Милан Бадель
(К) ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
81
Калеб Экубан
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Рома
99
Миле Свилар
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
(К) ЦЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
61
Никколо Писилли
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
17
Куадио Коне
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
21
Пауло Дибала
ЦФ
9
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Дженоа
39
Даниэле Соммарива
ВР
1
Никола Леали
ВР
5
Онест Аганор
ЦЗ
28
Алан Маттурро
ЦЗ
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
32
Эмиль Бохинен
ЦП
73
Патрицио Мазини
ЦП
80
Federico Accornero
ЦП
17
Руслан Малиновский
АП
18
Джефф Эхатор
ЦФ
9
Витинья
ЦФ
Рома
13
Мэтью Райан
ВР
1
Ренато Марин
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
8
Томмазо Бальданци
АП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
18
Матиас Соуле
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
3-2-3-2
95
Голлини
38
Вольяччо
5
Де Винтер
22
Васкес
3
Мартин
20
Сабелли
32
Френдруп
47
Бадель
2
Торсбю
9
Пинамонти
81
Экубан
3-3-2-2
99
Свилар
23
Манчини
5
Н'Дика
17
Анхелиньо
61
Писилли
4
Кристанте
17
Коне
56
Салемакерс
92
Эль-Шаарави
9
Довбик
21
Дибала
47
Бадель
32
Бохинен
32
Бохинен
47
Бадель
2
Торсбю
17
Малиновский
17
Малиновский
2
Торсбю
81
Экубан
18
Эхатор
18
Эхатор
81
Экубан
38
Вольяччо
9
Витинья
9
Витинья
38
Вольяччо
56
Салемакерс
22
Эрмосо
22
Эрмосо
56
Салемакерс
92
Эль-Шаарави
2
Челик
2
Челик
92
Эль-Шаарави
21
Дибала
8
Бальданци
8
Бальданци
21
Дибала
61
Писилли
7
Пеллегрини
7
Пеллегрини
61
Писилли
9
Довбик
14
Шомуродов
14
Шомуродов
9
Довбик
Остались в запасе
Дженоа
Рома
39
Даниэле Соммарива
ВР
1
Никола Леали
ВР
5
Онест Аганор
ЦЗ
28
Алан Маттурро
ЦЗ
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
73
Патрицио Мазини
ЦП
80
Federico Accornero
ЦП
Главный тренер
Альберто Джилардино
13
Мэтью Райан
ВР
1
Ренато Марин
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
2
Буба Сангаре
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
18
Матиас Соуле
ПВ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Остались в запасе
39
Даниэле Соммарива
ВР
1
Никола Леали
ВР
5
Онест Аганор
ЦЗ
28
Алан Маттурро
ЦЗ
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
73
Патрицио Мазини
ЦП
80
Federico Accornero
ЦП
Остались в запасе
13
Мэтью Райан
ВР
1
Ренато Марин
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
2
Буба Сангаре
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
18
Матиас Соуле
ПВ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Статистика матча Дженоа - Рома
2
5
Всего ударов по воротам
20
16
Удары в створ
8
6
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
4
5
Нарушения
9
12
Офсайды
1
1
Количество передач
383
418
Сейвы
4
6
Точность передач %
84
83
Удары мимо ворот
6
8
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
13
14
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
1.22
2.37

Смотреть прямую трансляцию матча «Дженоа» против «Ромы», 4-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 сентября 2024 в 13:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Дженоа» – «Рома»

«Дженоа» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Рома Дженоа
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