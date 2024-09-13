В пятницу, 13 сентября, казанский «Рубин» сыграет с самарскими «Крыльями Советов». Встреча пройдет в 8 туре российской Премьер-лиги и начнется в 20:15.
«Рубин»
Казанцы по итогам семи туров занимают восьмое место. «Рубин» выиграл три матча, в одной встрече сыграл вничью и потерпел три поражения. Коллектив забил 11 голов и пропустил 12 мячей. В активе «Рубина» 10 очков.
Три последние встречи «Рубина»:
- 01.08.2024, «Спартак – «Рубин» 1:0;
- 27.08.2024, «Факел – «Рубин» 0:2;
- 23.08.2024, «Рубин – «Динамо мх» 2:0.
«Крылья Советов»
«Крылья Советов» выиграли два матча, потерпели пять поражений. Команда забила шесть голов и пропустила 13 мячей. В активе «Крыльев Советов» 6 очков.
Три последние встречи «Крыльев Советов»:
- 01.09.2024, «Крылья Советов» – «Динамо МХ» 0:1;
- 28.08.2024, «Динамо» – «Крылья Советов» 5:1;
- 25.08.2024, «Крылья Советов» – «Пари НН» 3:1.
Прогноз на матч «Рубин» – «Крылья Советов»
Три последние очные встречи команд:
- 04.07.2024, «Рубин» – «Крылья Советов» 2:2;
- 14.04.2024, «Крылья Советов» – «Рубин» 2:0;
- 18.08.2023, «Рубин» – «Крылья Советов» 2:1.
В предстоящем поединке казанцы – фаворит предстоящего поединка. Впрочем, мы подстрахуемся и поставим на победу «Рубина» или ничью. Букмекеры дают на этот маркет коэффициент 1.32.