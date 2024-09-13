В пятницу, 13 сентября, казанский «Рубин» сыграет с самарскими «Крыльями Советов». Встреча пройдет в 8 туре российской Премьер-лиги и начнется в 20:15.

«Рубин»

Казанцы по итогам семи туров занимают восьмое место. «Рубин» выиграл три матча, в одной встрече сыграл вничью и потерпел три поражения. Коллектив забил 11 голов и пропустил 12 мячей. В активе «Рубина» 10 очков.

Три последние встречи «Рубина»:

«Крылья Советов»

«Крылья Советов» выиграли два матча, потерпели пять поражений. Команда забила шесть голов и пропустила 13 мячей. В активе «Крыльев Советов» 6 очков.

Три последние встречи «Крыльев Советов»:

Прогноз на матч «Рубин» – «Крылья Советов»

Три последние очные встречи команд:

04.07.2024, «Рубин» – «Крылья Советов» 2:2;

14.04.2024, «Крылья Советов» – «Рубин» 2:0;

18.08.2023, «Рубин» – «Крылья Советов» 2:1.

В предстоящем поединке казанцы – фаворит предстоящего поединка. Впрочем, мы подстрахуемся и поставим на победу «Рубина» или ничью. Букмекеры дают на этот маркет коэффициент 1.32.