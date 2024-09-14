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    Рахимов объяснил поражение «Рубина» от «Крыльев Советов»

    Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов дал комментарии по итогам проигранного матча 8-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

    • Казанцы дома уступили со счетом 0:2.
    • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
    • «Рубин» остался на 8-м месте в таблице лиги, «Крылья» поднялись на 9-ю строчку.

    «Начало матча было достаточно хорошим, но последние 15 минут первого тайма выпали, когда мы позволили сопернику создать моменты и получили достаточно глупый пенальти, который не должны были получать.

    Потом мы стали проигрывать и случился стандарт. Его тоже не должно было быть: соперник бежит с мячом на фланг, нарушать не нужно было, просто сопровождать. После подачи штрафного эпизод в принципе был доигран, но соперник удачно попал по воротам.

    Во втором тайме мы перестроились и по‑другому играли. У нас было достаточно хороших ситуаций у ворот, а «Крылья» глубоко сели в штрафную. Было много заблокированных ударов, но, к сожалению, мы не забили свои голы», – сказал Рахимов.

    Старт новой Лиги чемпионов уже через пару дней! Готовься к турниру с нашим тестом!

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    Источник: «Матч ТВ»

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    14.09.2024 09:09
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    Комментарии (1)
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    ВАХА ZOV
    1726301310
    Надо в футбол играть , а не мячик по полю катать.
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