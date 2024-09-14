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    Осинькин оценил победу «Крыльев Советов» над «Рубином»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги выигранного матча 8-го тура РПЛ против «Рубина».

    • Самарцы выиграли на выезде со счетом 2:0.
    • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
    • Набрав 3 очка, «Крылья» поднялись на 9-е место в таблице лиги.

    «Начало сезона, всем нужны очки, наверное, чуть больше – нам. Был негативный фон вокруг команды, который, конечно, для такой спокойной работы мешает.

    И очень важно нам надо было сделать вот ту достаточно большую селекционную работу, которая у нас прошла, подтвердить и результатом.

    Наверное, кроме результата, надо и подчеркнуть, что особенно в первом тайме достаточно хорошая игра была, качественная игра с нашей стороны.

    Второй тайм больше по счeту, но контратаки приводили к хорошим моментам. Но в целом даже сейчас не все игроки могли играть, не все вышли, не все в полную силу могли играть после травм.

    Считаю, что мы сыграли хорошую игру с хорошей командой, очень важные очки, мы идeм дальше», – сказал Осинькин.

    Старт новой Лиги чемпионов уже через пару дней! Готовься к турниру с нашим тестом!

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    Источник: «Чемпионат»

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    14.09.2024 08:48
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    Комментарии (4)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    ВАХА ZOV
    1726301365
    Самара хотела победить , в отличие от Казани.
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    Sviro
    1726314397
    Просто скажи, это навсегда или кратковременный всплеск активности и мастерства?
    Ответить
    Алим Терек
    1726997689
    Да там Олейников один сделал игру,и гол забил,и пеналь заработал,болельщики Ахмата до сих пор в шоке от продажи одного из лучших игроков клуба.
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