Осинькин оценил победу «Крыльев Советов» над «Рубином»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги выигранного матча 8-го тура РПЛ против «Рубина».

Самарцы выиграли на выезде со счетом 2:0.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

Набрав 3 очка, «Крылья» поднялись на 9-е место в таблице лиги.

«Начало сезона, всем нужны очки, наверное, чуть больше – нам. Был негативный фон вокруг команды, который, конечно, для такой спокойной работы мешает.

И очень важно нам надо было сделать вот ту достаточно большую селекционную работу, которая у нас прошла, подтвердить и результатом.

Наверное, кроме результата, надо и подчеркнуть, что особенно в первом тайме достаточно хорошая игра была, качественная игра с нашей стороны.

Второй тайм больше по счeту, но контратаки приводили к хорошим моментам. Но в целом даже сейчас не все игроки могли играть, не все вышли, не все в полную силу могли играть после травм.

Считаю, что мы сыграли хорошую игру с хорошей командой, очень важные очки, мы идeм дальше», – сказал Осинькин.

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