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    Прогноз на матч «Слуцк» – «Шахтер», 13 сентября 2024

    «Слуцк»

    Главный тренер: Александр Бразевич

    Форма: «Слуцк» демонстрирует стабильную форму, не проигрывая в последних 5 матчах, что показывает их уверенность и дисциплину в игре. Команда забила 8 голов и пропустила всего 3 за этот период.

    Статистика:

    • В последних 5 играх команда забивает в среднем 1.6 гола за игру, что является неплохим показателем. «Слуцк» регулярно создает моменты и успешно их реализует.
    • Оборона действует уверенно, пропуская в среднем 0.6 гола за игру, что подтверждает высокий уровень защиты команды.

    Последние матчи:

    «Шахтер»

    Главный тренер: Станислав Суворов

    Форма: «Шахтер» находится в кризисе, проиграв 4 из 5 последних матчей. Атака команды крайне слаба, забито лишь 2 гола в последних 5 играх, при этом команда пропустила 9 голов.

    Статистика:

    • В среднем «Шахтер» забивает всего 0.4 гола за игру, что свидетельствует о проблемах в атаке.
    • Команда пропускает 1.8 гола за игру, что говорит о слабой обороне и отсутствии стабильности в защите.

    Последние матчи:

    Прогноз на матч

    На основе текущей формы команд и статистики, «Слуцк» выглядит более стабильной и уверенной командой, как в атаке, так и в обороне. «Шахтер», напротив, имеет значительные проблемы как в защите, так и в нападении. «Слуцк», играя на своем поле, имеет все шансы продолжить свою успешную серию.

    Рекомендация: Победа «Слуцка» за коэффициент 1.85.

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    Источник: «Бомбардир»

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    12.09.2024 13:49
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