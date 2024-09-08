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  • Новые фото 18-летней дочери Пименова – ее называли самой красивой девочкой мира

Новые фото 18-летней дочери Пименова – ее называли самой красивой девочкой мира

8 сентября 2024, 15:30
6

Дочь бывшего игрока сборной России Руслана Пименова Кристина показала свежие фото.

Голубоглазая 18-летняя девушка выложила несколько кадров с последней фотосессии.

  • Журналисты называли Пименову самой красивой девочкой в мире.
  • Сейчас она живет в США, занимается модельным бизнесом.
  • Ее отец сейчас работает экспертом на «Матч ТВ».

Фото: соцсети Кристины Пименовой

Дочь Пименова называли самой красивой девочкой в мире: она стала моделью и переехала в США

Новая фотосессия очаровательной дочки Пименова – ее называли самой красивой девочкой в мире

Дочь Пименова устроила фотосессию в поле – ее называли самой красивой девочкой в мире

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Пименов Руслан
Комментарии (6)
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BRO_football
1725799596
Где надутые губы, большая жопа и большие сиськи? Фу, некрасиво! Страшная! На мужика похожа.
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...уефан
1725800893
...вполне нормальное, симпатичное лицо, не испорченное пока "косметологами" и ей самой...
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Mirak92
1725801364
Обычная
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NewLife
1725801990
Куколка повзрослела, но все равно красотка.
Ответить
Vratarь
1725812750
Вот, ей-богу, несколько месяцев назад на бомбе был ровно такой же пост с ровно такими же фото. Ну, давай что ли опять напишите, что Дзюба дрочит. Лучше про тайфун во Вьетнаме - может кто бутсы там промочил...
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