Новые фото 18-летней дочери Пименова – ее называли самой красивой девочкой мира

Дочь бывшего игрока сборной России Руслана Пименова Кристина показала свежие фото.
Голубоглазая 18-летняя девушка выложила несколько кадров с последней фотосессии.
- Журналисты называли Пименову самой красивой девочкой в мире.
- Сейчас она живет в США, занимается модельным бизнесом.
- Ее отец сейчас работает экспертом на «Матч ТВ».
Фото: соцсети Кристины Пименовой
Дочь Пименова называли самой красивой девочкой в мире: она стала моделью и переехала в США
Новая фотосессия очаровательной дочки Пименова – ее называли самой красивой девочкой в мире
Дочь Пименова устроила фотосессию в поле – ее называли самой красивой девочкой в мире
Источник: «Бомбардир»