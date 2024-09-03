Споры вокруг зарплаты Соболева в «Зените», изменения в составе сборной России, новый клуб Осимхена и другие новости

Захарян сменил номер в «Сосьедаде»
Стали известны возможные соперники сборной России в октябре и ноябре
Противоречивая информация о зарплате Соболева в «Зените»: по одной версии, она выросла в сравнении со «Спартаком», по другой – уменьшилась; возможно, дело в агентских выплатах
Актюркоглу хочет возобновить переговоры со «Спартаком»
Два защитника покинули расположение сборной России – вместо них вызвали игроков «Спартака» и «Зенита», а также бывшего работника завода
Осимхен покидает «Наполи»: известен его новый клуб
Карпин предположил, когда сборную России вернут в международные турниры
Стало известно, сколько «Локомотив» заплатит за Севикяна
«Спартак» нацелился на португальского защитника
Два клуба хотят забрать Пиняева из «Локомотива»