Споры вокруг зарплаты Соболева в «Зените», изменения в составе сборной России, новый клуб Осимхена и другие новости

Захарян сменил номер в «Сосьедаде»

Стали известны возможные соперники сборной России в октябре и ноябре

Противоречивая информация о зарплате Соболева в «Зените»: по одной версии, она выросла в сравнении со «Спартаком», по другой – уменьшилась; возможно, дело в агентских выплатах

Актюркоглу хочет возобновить переговоры со «Спартаком»

Два защитника покинули расположение сборной России – вместо них вызвали игроков «Спартака» и «Зенита», а также бывшего работника завода

Осимхен покидает «Наполи»: известен его новый клуб

Карпин предположил, когда сборную России вернут в международные турниры

Стало известно, сколько «Локомотив» заплатит за Севикяна

«Спартак» нацелился на португальского защитника

Два клуба хотят забрать Пиняева из «Локомотива»