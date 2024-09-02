Карпин предположил, когда сборную России вернут в международные турниры

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о сроках отстранения национальной команды от соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА.
«Польза от сборной и матчей такая же: собраться, понять, что тренерский штаб хочет. Понятно, что не Сербия и Камерун. Но вариться в своeм соку тоже не вариант.
У меня есть чeткое понимание, для чего мы играем. Нас всe равно вернут – год, два, но вернут.
Евро-2028? Может быть, а может быть, и нет», – заявил Карпин.
- Санкции против российских команд действуют с конца февраля 2022 года.
- Президент УЕФА ранее говорил, что они будут сняты только после завершения СВО.