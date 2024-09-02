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    • Карпин предположил, когда сборную России вернут в международные турниры

    Карпин предположил, когда сборную России вернут в международные турниры

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о сроках отстранения национальной команды от соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА.

    «Польза от сборной и матчей такая же: собраться, понять, что тренерский штаб хочет. Понятно, что не Сербия и Камерун. Но вариться в своeм соку тоже не вариант.

    У меня есть чeткое понимание, для чего мы играем. Нас всe равно вернут – год, два, но вернут.

    Евро-2028? Может быть, а может быть, и нет», – заявил Карпин.

    • Санкции против российских команд действуют с конца февраля 2022 года.
    • Президент УЕФА ранее говорил, что они будут сняты только после завершения СВО.

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    Источник: «Чемпионат»

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    02.09.2024 21:21
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    Комментарии (5)
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    alex1951
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    Карпуша ,земеля, ты знаешь причину,но и не только ты..... Так,что сей бардак закончиться похоранами дзюдоиста)))
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