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Новая информация о зарплате Соболева в «Зените»

2 сентября 2024, 14:40
24

Александр Соболев будет зарабатывать в «Зените» всего на 100 тысяч евро в год больше, чем в «Спартаке».

Петербургский клуб дал ему оклад в размере 2,5 миллиона евро. В предыдущей команде у форварда было 2,4 миллиона.

За счет бонусов зарплата игрока в «Зените» может вырасти до 3 миллионов евро за сезон, о чем уже сообщалось несколько дней назад.

  • Соболева купили за 10 млн евро.
  • Контракт с ним подписан по схеме «3+1».
  • За «Спартак» нападающий выступал с января 2020 года: 140 матчей, 58 голов, 32 ассиста.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Соболев Александр
Комментарии (24)
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FCSpartakM
1725278310
да-да, зенит пошел как всегда занижать и зп и суммы трансферов) охотно верим
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...уефан
1725278945
...бонусы на скамейке не заработать...
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Павелий
1725280008
Дзюба ушёл из Спартака с зп в 3 млн евро в год в Зенит с зп 3,3 млн евро в год. Да, выиграл несколько трофеев, но был нелюбим как одноклубниками, так и болельщиками обеих команд. И теперь не нужен никому. А Соболев всего на 100 тысч повёлся.... Жаль....
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Нуф-Нуф
1725280156
100 тысяч Медведев накинул Саше за ежедневное прослушивание стишков его кумира: Иосиф Бродский, Представление. «Входят строем пионеры, кто – с моделью из фанеры, кто – с написанным вручную содержательным доносом. С того света, как химеры, палачи-пенсионеры одобрительно кивают им, задорным и курносым, что врубают «Русский бальный» и вбегают в избу к тяте выгнать тятю из двуспальной, где их сделали, кровати. Что попишешь? Молодежь. Не задушишь, не убьешь. «Харкнул в суп, чтоб скрыть досаду». «Я с ним рядом срать не сяду». «А моя, как та мадонна, не желает без гондона».
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vvv123
1725281395
Дельфин таких денег не стоит!
Ответить
slavа0508
1725283012
Ну может уже хватит о собольке ???Всё сага закончилась ....
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Скай
1725291797
Был дельфин, стал иуда.
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Рыло свина
1725293981
Футбол уехал на перерыв, теперь о Соболе, вышел на тренировку, забил гол в пустые ворота,обыграл манекен!
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ivany4
1725294564
Сначала писали, что з/п 3 ляма плюс бонусы, через 6 часов, что 3 ляма плюс подемные. Сегодня уже 2,5 плюс бонусы. Интересно, это он так из-за своего мастерства в з/п теряет, или это "игры бухгалтерии" миллера?))
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Lee Hoy
1725303854
Фермеры завидуют, конечно.
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