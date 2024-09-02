Новая информация о зарплате Соболева в «Зените»

Александр Соболев будет зарабатывать в «Зените» всего на 100 тысяч евро в год больше, чем в «Спартаке».
Петербургский клуб дал ему оклад в размере 2,5 миллиона евро. В предыдущей команде у форварда было 2,4 миллиона.
За счет бонусов зарплата игрока в «Зените» может вырасти до 3 миллионов евро за сезон, о чем уже сообщалось несколько дней назад.
- Соболева купили за 10 млн евро.
- Контракт с ним подписан по схеме «3+1».
- За «Спартак» нападающий выступал с января 2020 года: 140 матчей, 58 голов, 32 ассиста.
Источник: «Р-Спорт»