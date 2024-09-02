Агент Гурцкая раскрыл ранее неизвестный нюанс перехода Соболева из «Спартака» в «Зенит»

Футбольный агент Тимур Гурцкая объяснил, почему «Зенит» заплатил за Александра Соболева больше, чем получил «Спартак».
– Сколько «Зенит» заплатил за Соболева?
– Десять [млн евро], но учитывая, что «Спартаку» два миллиона надо будет отдать, то клуб получит восемь миллионов.
– Два миллиона не «Зенит» будет отдавать?
– Да, два миллиона будет отдавать «Спартак». Это агентские.
- Интересы Соболева представляет агент Павел Андреев.
- «Зенит» заключил с новичком контракт по схеме «3+1».
- За «Спартак» нападающий выступал с января 2020 года: 140 матчей, 58 голов, 32 ассиста.