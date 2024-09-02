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    • Агент Гурцкая раскрыл ранее неизвестный нюанс перехода Соболева из «Спартака» в «Зенит»

    Агент Гурцкая раскрыл ранее неизвестный нюанс перехода Соболева из «Спартака» в «Зенит»

    Футбольный агент Тимур Гурцкая объяснил, почему «Зенит» заплатил за Александра Соболева больше, чем получил «Спартак».

    – Сколько «Зенит» заплатил за Соболева?

    – Десять [млн евро], но учитывая, что «Спартаку» два миллиона надо будет отдать, то клуб получит восемь миллионов.

    – Два миллиона не «Зенит» будет отдавать?

    – Да, два миллиона будет отдавать «Спартак». Это агентские.

    • Интересы Соболева представляет агент Павел Андреев.
    • «Зенит» заключил с новичком контракт по схеме «3+1».
    • За «Спартак» нападающий выступал с января 2020 года: 140 матчей, 58 голов, 32 ассиста.

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    Источник: «Это футбол, брат!»

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    02.09.2024 21:57
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    Комментарии (5)
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    andrei-sarap-yandex
    1725305649
    агент за 2 недели получил 2 миллиона а игрок 2 милиона получает в год.....МОЖНО ЛИ КЛУБАМ ДОГОВОРИТСЯ МЕЖДУ СОБОЙ...БЕЗ АГЕНТОВ
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    raritet
    1725305670
    Так что. Не о футболе речь. А о просто фантастических суммах , которые растекаются по карманам людей, не имеющих понятия о футболе...
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    alefreddy
    1725307590
    совсем оболдели эти агенты-надо закон по ним издавать идет просто оббираловка
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    ivany4
    1725308151
    Хоть бы постеснялись писать и говорить об этом вслух! Рабовладельцы!!! А где-то, второй год готовятся документы об агентской деятельности в спорте.)) ЗЫ. Что-то мне подсказывает, что Гурцкая мягко говоря звиздит. Изначально предлагался такой вариант. Но Спартак остановился на 10, и агентские пусть платит или сбг или тюлень. Спартак свою 10 получил, тюлень пошел на снижение з/п, что бы "отдать" 2 ляма сбг. Подозреваю, что эти агентские 2 ляма, ходят черным налом по рукам, чтоб не портить "бухгалтерию".)))
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