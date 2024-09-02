Матч между «Ротором» и «Чайкой пройдет 2 сентября 2024 года в рамках 8-го тура Первой лиги. Игра начнется в 19:30 по московскому времени.
«Ротор»
«Ротор» занимает 7-е место в турнирной таблице с 11 очками после семи матчей. Команда показывает хорошие результаты в последних играх:
- 26.08.2024: «Родина» – «Ротор» 2:2;
- 16.08.2024: «Ротор» – «Балтика» 2:0;
- 11.08.2024: «Тюмень» – «Ротор» 0:1.
«Чайка»
«Чайка» находится на 5-м месте с 12 очками после семи игр, что делает еe одним из сильных соперников:
- 18.08.2024: «Урал» – «Чайка» 2:0;
- 11.08.2024: «Чайка» – «Родина» 2:2;
- 05.08.2024: «Чайка» – «Енисей» 2:0.
Прогноз на матч «Ротор» – «Чайка»
Команды встречались в этом сезоне дважды, оба раза в рамках Второй лиги, и оба матча завершились вничью. В текущем сезоне «Чайка» находится выше в турнирной таблице, однако «Ротор» играет дома и показывает стабильные результаты.
С учетом формы обеих команд и их предыдущих встреч, можно ожидать упорную борьбу. Вероятным исходом выглядит ничья, но возможно и минимальное преимущество хозяев. Рекомендуем поставить на «Ротор» за 2.00.