Матч между «Ротором» и «Чайкой пройдет 2 сентября 2024 года в рамках 8-го тура Первой лиги. Игра начнется в 19:30 по московскому времени.

«Ротор» занимает 7-е место в турнирной таблице с 11 очками после семи матчей. Команда показывает хорошие результаты в последних играх:

«Чайка»

«Чайка» находится на 5-м месте с 12 очками после семи игр, что делает еe одним из сильных соперников:

Прогноз на матч «Ротор» – «Чайка»

Команды встречались в этом сезоне дважды, оба раза в рамках Второй лиги, и оба матча завершились вничью. В текущем сезоне «Чайка» находится выше в турнирной таблице, однако «Ротор» играет дома и показывает стабильные результаты.

С учетом формы обеих команд и их предыдущих встреч, можно ожидать упорную борьбу. Вероятным исходом выглядит ничья, но возможно и минимальное преимущество хозяев. Рекомендуем поставить на «Ротор» за 2.00.