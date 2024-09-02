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  • «Ротор» – «Чайка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 сентября 2024

«Ротор» – «Чайка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 сентября 2024

2 сентября 2024, 18:20
Ротор
02.09.2024, понедельник, 19:30
Россия. Первая лига, 8 тур
0 : 0
Завершен
Чайка
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор
13
Никита Чагров
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
31
Тимур Касимов
ЛВ
19
Никита Плотников
ОП
57
Евгений Болотов
ОП
97
Дамир Таликин
ЦП
44
Илья Кухарчук
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Чайка
1
Михаил Штепа
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
2
Александр Нестеров
ЦЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
11
Олег Николаев
ЛВ
7
Никита Маляров
ЦП
10
Муслим Бамматгереев
ЦП
13
Данила Янов
АП
7
Александр Хохлачев
ЦФ
19
Владислав Руденко
ЦФ
Ротор
57
Вадим Аверкиев
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
13
Владислав Тюрин
ЛВ
9
Даниил Камлашев
ЛВ
95
Артём Лутцев
ОП
85
Иван Пяткин
ОП
22
Юрий Завезен
ЦП
32
Игорь Соколов
ПП
10
Владислав Морозов
ЦФ
13
Михаил Агеев
ЦФ
Чайка
95
Андрей Ходанович
ВР
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
78
Даниил Черняков
ЦП
9
Олег Козаченко
ЦП
11
Максим Левин
АП
8
Дмитрий Котов
ПВ
3-4-1-1-1
13
Чагров
35
Прищепа
5
Шумских
3
Швецов
3
Плиев
19
Плотников
57
Болотов
28
Семенов
97
Таликин
31
Касимов
44
Кухарчук
4-2-2-2
1
Штепа
2
Нестеров
99
Евдокимов
45
Кармаев
24
Ивашин
7
Маляров
10
Бамматгереев
13
Янов
11
Николаев
19
Руденко
7
Хохлачев
97
Таликин
85
Пяткин
85
Пяткин
97
Таликин
57
Болотов
22
Завезен
22
Завезен
57
Болотов
3
Плиев
13
Тюрин
13
Тюрин
3
Плиев
44
Кухарчук
10
Морозов
10
Морозов
44
Кухарчук
31
Касимов
13
Агеев
13
Агеев
31
Касимов
24
Ивашин
61
Ужгин
61
Ужгин
24
Ивашин
11
Николаев
2
Пелих
2
Пелих
11
Николаев
Остались в запасе
Ротор
Чайка
57
Вадим Аверкиев
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
95
Артём Лутцев
ОП
32
Игорь Соколов
ПП
9
Даниил Камлашев
ЛВ
Главный тренер
Денис Бояринцев
95
Андрей Ходанович
ВР
78
Даниил Черняков
ЦП
9
Олег Козаченко
ЦП
11
Максим Левин
АП
8
Дмитрий Котов
ПВ
Остались в запасе
57
Вадим Аверкиев
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
95
Артём Лутцев
ОП
32
Игорь Соколов
ПП
9
Даниил Камлашев
ЛВ
Остались в запасе
95
Андрей Ходанович
ВР
78
Даниил Черняков
ЦП
9
Олег Козаченко
ЦП
11
Максим Левин
АП
8
Дмитрий Котов
ПВ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Статистика матча Ротор - Чайка
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Ротор» против «Чайки», 8-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 сентября 2024 в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ротор» – «Чайка»

«Ротор» – «Чайка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Чайка Ротор
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