Составы команд
Ротор
Ротор
3-4-1-1-1
13
Чагров
35
Прищепа
5
Шумских
3
Швецов
3
Плиев
19
Плотников
57
Болотов
28
Семенов
97
Таликин
31
Касимов
44
Кухарчук
4-2-2-2
1
Штепа
2
Нестеров
99
Евдокимов
45
Кармаев
24
Ивашин
7
Маляров
10
Бамматгереев
13
Янов
11
Николаев
19
Руденко
7
Хохлачев
97
Таликин
85
Пяткин
85
Пяткин
97
Таликин
57
Болотов
22
Завезен
22
Завезен
57
Болотов
3
Плиев
13
Тюрин
13
Тюрин
3
Плиев
44
Кухарчук
10
Морозов
10
Морозов
44
Кухарчук
31
Касимов
13
Агеев
13
Агеев
31
Касимов
24
Ивашин
61
Ужгин
61
Ужгин
24
Ивашин
11
Николаев
2
Пелих
2
Пелих
11
Николаев
Остались в запасе
Ротор
Чайка
57
Вадим Аверкиев
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
95
Артём Лутцев
ОП
32
Игорь Соколов
ПП
9
Даниил Камлашев
ЛВ
Главный тренер
Денис Бояринцев
95
Андрей Ходанович
ВР
78
Даниил Черняков
ЦП
9
Олег Козаченко
ЦП
11
Максим Левин
АП
8
Дмитрий Котов
ПВ
Остались в запасе
57
Вадим Аверкиев
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
95
Артём Лутцев
ОП
32
Игорь Соколов
ПП
9
Даниил Камлашев
ЛВ
Остались в запасе
95
Андрей Ходанович
ВР
78
Даниил Черняков
ЦП
9
Олег Козаченко
ЦП
11
Максим Левин
АП
8
Дмитрий Котов
ПВ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Статистика матча Ротор - Чайка
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Ротор» против «Чайки», 8-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 сентября 2024 в 19:30 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»