Радимов дал совет Соболеву

Владислав Радимов высказался о характере новичка «Зенита» Александра Соболева.

«Наконец эпопея закончилась. Соболев – хороший футболист. Но будет конкуренция. Куплен аргентинец Лусиано, есть Матео Кассьерра и Иван Сергеев. Готов ли он? Не уверен. Но надо привыкать к конкуренции.

Скандалы со стороны Соболева были. Ты можешь так себя вести в Самаре и «Спартаке», но не в «Зените».

В том же «Спартаке» меняются тренеры, а тут постоянно работает Семак. За шесть лет был хоть один скандал? Отдельные моменты быстро были потушены.

Соболеву не надо скандалить с Семаком. Победителем всe равно будет Сергей Богданович.

В «Зенит» мечтают попасть 99% футболистов страны. Я так думаю», – заявил Радимов.