Радимов дал совет Соболеву

Владислав Радимов высказался о характере новичка «Зенита» Александра Соболева.
«Наконец эпопея закончилась. Соболев – хороший футболист. Но будет конкуренция. Куплен аргентинец Лусиано, есть Матео Кассьерра и Иван Сергеев. Готов ли он? Не уверен. Но надо привыкать к конкуренции.
Скандалы со стороны Соболева были. Ты можешь так себя вести в Самаре и «Спартаке», но не в «Зените».
В том же «Спартаке» меняются тренеры, а тут постоянно работает Семак. За шесть лет был хоть один скандал? Отдельные моменты быстро были потушены.
Соболеву не надо скандалить с Семаком. Победителем всe равно будет Сергей Богданович.
В «Зенит» мечтают попасть 99% футболистов страны. Я так думаю», – заявил Радимов.
- 27-летний Соболев был в «Спартаке» с 2020 года.
- Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.
- «Зенит» выкупил форварда за 10 миллионов евро и заключил с ним контракт по схеме «3+1».
Источник: «Матч ТВ»