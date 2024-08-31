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Радимов дал совет Соболеву

31 августа 2024, 19:49
4

Владислав Радимов высказался о характере новичка «Зенита» Александра Соболева.

«Наконец эпопея закончилась. Соболев – хороший футболист. Но будет конкуренция. Куплен аргентинец Лусиано, есть Матео Кассьерра и Иван Сергеев. Готов ли он? Не уверен. Но надо привыкать к конкуренции.

Скандалы со стороны Соболева были. Ты можешь так себя вести в Самаре и «Спартаке», но не в «Зените».

В том же «Спартаке» меняются тренеры, а тут постоянно работает Семак. За шесть лет был хоть один скандал? Отдельные моменты быстро были потушены.

Соболеву не надо скандалить с Семаком. Победителем всe равно будет Сергей Богданович.

В «Зенит» мечтают попасть 99% футболистов страны. Я так думаю», – заявил Радимов.

  • 27-летний Соболев был в «Спартаке» с 2020 года.
  • Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.
  • «Зенит» выкупил форварда за 10 миллионов евро и заключил с ним контракт по схеме «3+1».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр Радимов Владислав
Комментарии (4)
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Каратель помойников
1725123695
Кулешов только что практически всех футболистов назад алчными и жадными.ведь известно,что в а позор российского футбола идут падкие до денег
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Sergey--google
1725183050
146% мечтают попасть в Зенит зпрещенный на западе в норм футболе
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